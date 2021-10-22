Американский миллионер будет сканировать глаза людей в обмен на криптовалюту

Специальная сфера считывает радужную оболочку, преобразуя изображение в уникальный код для подтверждения личности.

Американский предприниматель Сэм Олтмэн запустил стартап Worldcoin, который обещает собственную криптовалюту взамен скана радужной оболочки глаз пользователей. Об этом сообщает сайт CNBC.

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По идее, новым юзерам, чтобы подтвердить аккаунт, нужно будет отсканировать свои глаза при помощи специального устройства. Выглядит оно весьма футуристично: металлическая сфера с камерой. По словам разработчиков, после сканирования изображение преобразовывается в уникальный код, а оригинал удаляется из соображений безопасности.

Сэм Олтмэн, чье состояние оценивают в $250 млн, является главой компании по разработке искусственного интеллекта OpenAI и бывшим президентом Y Combinator. Он учредил Worldcoin вместе с физиком Алексом Бланией и инвестором Максом Новендстерном. По словам основателей, проект призван расширить использование криптовалют и сделать их доступными для каждого.

"Мы спроектировали всю систему таким образом, чтобы сохранить конфиденциальность. Код радужной оболочки — единственное, что продуцирует сфера. Мы не собираем базу биометрических данных", — сказала CNBC Алекс Блания, генеральный директор Worldcoin.

Стартаперов беспокоила проблема "доказательства личности" при работе с криптовалютами, ведь завладев необходимыми данными, любой хакер может открыть чей угодно кошелек и украсть средства. Свои сферы они считают способными решить эту проблему, заявляя, что их устройства обеспечивают "самый безопасный и конфиденциальный" способ аутентификации, ведь радужная оболочка каждого человека уникальна.

[ + – ] Алекс Блания и Сэм Олтмэн Фото: CNBC

Worldcoin уже рассылает свои сканеры клиентам из 12-ти стран мира, а ее пользовательскую базу составляют около 100 тыс. человек. В компании утверждают, что привлекают по 700 человек в неделю. К 2023 году команда проекта планирует привлечь 1 млрд участников. Одной из главных функций называют цифровой кошелек — с его помощью инвесторы смогут хранить токены и совершать платежи. Worldcoin заявляет, что уже привлек $25 млн инвестиций из Кремниевой долины, что позволяет оценить компанию в $1 млрд.

Система напоминает концепцию универсального базового дохода (UBI), которую Сэм Олтмэн уже давно продвигает. Она заключается в том, чтобы правительства регулярно выплачивали пособия членам определенного сообщества, например, такого, которое пострадало вследствие автоматизации или некорректно работающих ИИ-систем. Алекс Блания добавил, что Worldcoin сможет стать своего рода инфраструктурой для реализации UBI в будущем.

"Мы хотим создать платформу, которая объединит огромное количество людей, и к которой предприниматели смогут подключиться, чтобы создавать свои приложения, подобные UBI", — подчеркнул он.

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