Мем за деньги: рынок NFT достиг $14 млрд и теперь угрожает свободе Интернета (видео)

Авторы пытаются монетизировать мемы, видео и картинки, которые ранее были доступны всем и каждому абсолютно бесплатно. Некоторые попросту воруют мемы, токенизируя и получая тысячи долларов с продаж.

Глобальный рынок невзаимозаменяемых токенов (NFT) уже достиг капитализации в $14 млрд и продолжает охватывать новые отрасли. Об этом пишет издание Interesting Engineering.

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NFT является новой концепцией владения, основанной на технологии блокчейна, благодаря которой любой желающий может стать владельцем цифровой копии чего угодно. Владение NFT не означает, что вы владеете авторскими правами на работу — это больше напоминает цифровой автограф от создателя, удостоверяющий подлинность его "произведения", будь то аудиофайл, фото, картинка. мем. NFT представляет из себя цифровой код, записанный в реестре блокчейна, из которого любой может увидеть, кто имеет цифровое разрешение на продажу определенного предмета в качестве невзаимозаменяемого токена на онлайн-рынке.

Например, если вы купили образ Tesla Model S как NFT на OpenSea (специализированный сервис по продаже таких токенов, — ред.), тогда только вы могли бы продать изображение как NFT, потому что вы являетесь владельцем этого NFT, заверенным блокчейном. Однако, поскольку NFT не является авторским правом, вы не можете помешать компании Tesla, Илону Маску или кому-либо еще использовать одно и то же изображение в Интернете или где-либо еще.

[ + – ] Мем с девочкой по имени Хлоя Фото: скриншот

На сегодняшний день в формате уникальных токенов продают мемы, фотографии, видеоролики, игры и даже вполне материальные вещи. В то же время, цифровое доказательство владения может повлиять на доступность мемов и других интернет-явлений, которые до недавнего времени были абсолютно бесплатными.

Авторы теперь могут продавать свои работы как NFT на различных торговых площадках, таких как Syscoin, и OpenSea. Многие забытые мемы, например, "Девочка-катастрофа", "Чрезмерно привязанная подруга", "Озадаченная Хлоя", "Nyan Cat", обрели новую жизнь и теперь продаются в виде токенов за сотни тысяч долларов. Тенденция покупки и продажи мемов в качестве незаменяемых токенов за большие деньги вызвала "золотую лихорадку" среди любителей и участников мемов.

[ + – ] Nyan Cat

Недавно популярный ролик в YouTube под названием "Charlie Bit My Finger" был продан в виде NFT пользователем по имени 3fmusic за $760 999 на онлайн-аукционе, а вскоре после сделки оригинал удалили, передает NBC News. Пусть дубликаты и остались, но ситуация является ярким примером того, как новое явление уничтожает свободный Интернет, переводя его в более коммерческое русло.

Многие художники считают появление NFT настоящим благом, которое пресекает свободное и неконтролируемое использование работ в Интернете. В интервью создатель Nyan Cat Крис Торрес заявил: "Я не знал, что делать. Мне пришлось сидеть сложа руки и смотреть, как люди крали мое искусство и использовали его без спросу". Позже Торрес стал партнером мем-менеджера Бена Лэшеса и продал Nyan Cat более чем за $560 тысяч в виде NFT.

Зои Рот, та самая девушка-катастрофа, улыбающаяся на фоне пожара, выражала недовольство из-за того, что любой мог использовать ее фото в качестве мема. В апреле 2021 года она продала знаменитый снимок за $500 тыс долларов в качестве NFT, рассчитывая оплатить этими деньгами свое обучение в вузе. Благодаря использованию NFT многие люди, такие как Рот и Торрес, смогли восстановить финансовый контроль над утраченным искусством и эффективно монетизировать свои творения.

[ + – ] Девочка-катастрофа

Желание людей зарабатывать на своих мемах — вполне понятное и оправданное, однако такие действия с их стороны лишают других пользователей доступа к огромному пласту интернет-культуры. В мае 2021 года цифровое агентство NetGems объявило, что авторы мемов "Две прекрасных лучших друга", "Нума Нума" и "Безумный противный медоед" удалят оригинальные видеоролики, поскольку их продали на аукционе OpenSea как часть коллекции NFT. Как следствие, пропали также комментарии, лайки, репосты и некоторые публикации, связанные с удаленными видео.

"Интернету, который мы знаем сегодня, около 26-ти лет. Это тот возраст, когда вы начинаете ценить вещи. Так много контента, который мы видим в Интернете сегодня, все это время был в основном бесплатным, поэтому неудивительно, что теперь его монетизируют", — прокомментировал технический обозреватель Джефф Куаттромани.

Еще одна проблема заключается в том, что любой желающий может преобразовать в NFT и продать произведение искусства, даже если не является его фактическим владельцем. В марте актер из сериала "Звездный путь" Уильям Шаттнер сообщил в Twitter об аккаунте @tokenizedtweets, который продавал изображения и твиты без согласия звезды. Художник Корбин Рейнболт также обнаружил, что его работы, опубликованные в Twitter, начали продавать в качестве NFT без разрешения — ему удалось добиться блокировки многих пользователей.

"Огромная популярность, большой оборот денег и связанные с ними риски неминуемо приведут к тому, что в ближайшее время Интернет кардинально изменится", — пишет СМИ.

Ранее писали о том, что в США продают металлический куб в виде NFT за $201 тысячу. Вольфрамовое изделие весит более 800 кг, поэтому его решили сохранить на складе производителя и допускать владельцев только раз в год.