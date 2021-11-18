Вікіпедія та Google роками називали серійним убивцею не того чоловіка (відео)

Американець відсидів за зґвалтування та побиття, після чого його тюремну фотографію розмістили у статті про іншого злочинця.

Google і "Вікіпедія" понад 2 роки замість фото серійного вбивці з Нью-Йорка Натаніеля Вайта (Nathaniel White) показували знімок зовсім іншої людини, теж злочинця, проте не вбивці. Про це стало відомо проєкту Motherboard.

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Йдеться про чоловіка, який у 1990-х убив у Нью-Йорку 6 жінок, його жертвами були молоді жінки, до того ж матері, і 14-річна дівчинка. Як виявилось, довгий час інформацію про нього ілюстрували зображенням повного тезки зі штату Флорида, який навіть ніколи не відвідував місто, де сталися вбивства.

Усе почалося із програми під назвою "Зло живе тут" (Evil Lives Here), показаної на телеканалі Discovery 13 серпня 2018 року. У сюжеті про вбивцю Натаніеля Вайта всього на мить показали фотографію іншого жителя США з таким же ім'ям та прізвищем, а незабаром її додали до статті на "Вікіпедії" та на сервіс "Google Картинки".

У 2020 році Натаніель Вайт із Флориди подав позов проти Discovery, звинувативши телеканал у вторгненні в приватне життя, наклеп, навмисне заподіяння стресу та емоційного розладу з необережності. У своїй заяві чоловік згадав Google, Facebook, Twitter, Wikipedia Inc. та ряд інших онлайн-платформ, на яких з'являлися його зображення як портрет серійника. У жовтні 2021 року суддя визнав згадані компанії невинними, проте розгляд із Discovery ще триває.

Адвокат Вайта із Флориди, Чарльз Барфілд, розповів Motherboard, що вся ця ситуація "завдала його клієнту емоційної та психологічної травми". Через те, що його помилково виставили серійним убивцею, Натаніелю довелося приховувати свою зовнішність від оточення. За словами адвоката, одного разу сусід, який побачив програму на Discovery, прийняв його за нью-йоркського маніяка, і це ледь не стало трагедією.

"Ситуація з COVID, як ми вважаємо, врятувала йому життя. Маска допомагає йому ховатися", — заявив адвокат. — "Він не може контролювати ситуацію після того, як йому зіпсували імідж не лише на національному, а й на міжнародному рівні. Хтось може подумати, що він той самий серійний убивця, і захоче йому помститися. Будь-якої секунди хтось може прийти погрожувати його життю".

Частково проблема виникла через закони Флориди, так звані Sunshine Laws, які забезпечують відкритий доступ до матеріалів судових розглядів. Натаніель Вайт відсидів термін за зґвалтування, побиття та велику крадіжку. Сім років тому він вийшов на волю, проте фотографія збереглася в базі правоохоронних органів і згодом потрапила в телепередачу. При цьому серійний вбивця з тим самим ім'ям відбуває термін у 150 років у Нью-Йорку.

Редактор "Вікіпедії" Андреас Колбе заявив, що користувач із ніком Vwanweb взяв фотографію із сайту під назвою Crimefeed.com. На таких ресурсах без дозволу людей розміщують знімки, які були взяті з поліцейських баз даних. Зображення поширюються в інтернеті і можуть псувати життя як засудженим, і невинним.

"Я вважаю, що, як і багато інших редакторів, Vwanweb просто дотримувався практики спільноти, яка широко використовує джерела, де розповідають "правду про злочинність" і де представляють злочинність як розвагу, і рівень надійності цих джерел можна порівняти з рівнем надійності таблоїдів", — так Андреас Колбе прокоментував помилку, пов'язану зі статтею про вбивцю Вайта.

Він додав, що спостерігає у "Вікіпедії" багато "інерції" — люди не вважають себе винними, якщо посилаються на ненадійне джерело. Онлайн-енциклопедія користується принципом "перевірюваність, а не істина". Передбачалося, що факти мають бути як правдивими, так і такими, що піддаються перевірці перед публікацією. Насправді ж учасники спільноти вважають за краще просто копіювати інформацію, не намагаючись з'ясувати правду.

У пошуковій видачі Google також трапляється некоректна інформація. За запитом про Натаніеля Вайта з'являється посилання на сторінку "Вікіпедії", де розміщено неправильне зображення. Протягом щонайменше 2-х років ресурс демонстрував фотографію іншої людини, а не того злочинця, про якого йшлося у статті.

Адвокати Натаніеля Вайта стверджують, що намагалися зв'язатися з Google, щоб видалити знімки, але компанія не пішла їм назустріч. Після того, як Motherboard звернулася до співробітників Google за коментарем, вони видалили зображення Вайта.

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