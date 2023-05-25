Европа больше не зависит от российских энергоносителей, – спикер Еврокомиссии

По словам спикера Еврокомиссии Тима Макфи, европейцев попросили сократить свое потребление газа на 15%, а граждане ЕС уменьшили его на 18%.

Европейский Союз смог преодолеть зависимость от энергоносителей из РФ благодаря плану по сокращению потребления газа. Об этом в ходе брифинга заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи, передает "Европейская правда".

"За последний год Европа реализовала амбиции согласно плану по окончанию зависимости от российских энергоносителей. Теперь мы можем заявить, что мы больше от них не зависим", – сказал он.

Спикер Еврокомиссии пояснил, что ЕС прекратил покупать российский уголь, а нефть из РФ составляет лишь небольшую часть от довоенного объема.

Макфи также добавил, что "российский газ стремительно исчезает с европейского рынка". По его словам, европейцев попросили сократить свое потребление газа на 15%, а граждане ЕС уменьшили его на 18%.

План Евросоюза по уменьшению потребления газа на 15%, призванный справиться с газовым кризисом, вызванным вторжением РФ в Украину, начал действовать в августе 2022 года.

Государства Евросоюза должны были приложить все усилия, чтобы уменьшить потребление газа по меньшей мере на 15% до марта 2023 года.

Напомним, 25 мая еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что попытка российского президента Владимира Путина шантажировать Европу, используя энергоресурсы, потерпела неудачу, но следующий год все равно будет сложным.

6 апреля СМИ сообщали, что Норвегия заменила Россию и стала крупнейшим поставщиком газа в Европу. Энергетические коррективы сделали государство источником поступления примерно одной трети газа, который идет потребителям европейских стран.