Норвегия заменила Россию и стала крупнейшим поставщиком газа в Европу, – СМИ

Энергетические коррективы сделали государство источником поступления примерно одной трети газа, который идет потребителям европейских стран.

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Норвегия контролирует три десятка крупнейших месторождений нефти и природного газа в Европе на богатом нефтью континентальном шельфе, что позволяет считать страну основным поставщиком ресурса на континенте. Об этом 6 апреля сообщает The New York Times.

Подходящая добыча ресурсов в норвежских водах сыграла важную роль в помощи Европе в способности отапливать свои дома и производить электроэнергию с начала российского вторжения в Украину. Норвегия уже получила большой объем газа, транспортируя его по подводным трубопроводам в северную Европу, но правительство разрешило еще и дополнительную добычу. Энергетики внесли коррективы, увеличившие получение норм газа. Результатом оказалось 8-процентное увеличение добычи "голубого топлива" в прошлом году, что сделало государство источником поступления примерно одной трети потребляемого в Европе газа.

Скандинавская страна получила существенные финансовые вознаграждения за то, что первой пришла на помощь Европе. Подобно тому, как энергетические компании, такие как Shell и BP, в прошлом году получили рекордную прибыль, Petoro удалось заработать около 50 миллиардов долларов в 2022 году. Такой показатель почти втрое больше, чем в 2021 году, а Equinor объявила о прибыли в 75 миллиардов долларов, которые оказались рекордными. В 2022 году доходы от нефти и газа сумели принести в норвежскую казну 125 миллиардов долларов.

От стремительного роста стоимости электроэнергии значительный объем добычи нефти и газа все же не оградили норвежских потребителей. Гидроэнергетика тоже не снизила цену.

Как отметили журналисты, зависимая в прошлом от РФ Германия обратилась к Осло за помощью. Это произошло после вторжения войск РФ в Украину. Теперь именно Норвегия является главным поставщиком этих ресурсов в Европе. Скандинавское государство также поставляет большое количество нефти своим соседям, заменяя попавшую под эмбарго российскую нефть.

В марте стало известно, как сократилась выручка "Газпрома" после вторжения РФ в Украину. Издание "Коммерсант" сообщило, что российский монополист "Газпром" закончил 2022 год с чистой прибылью в 747,246 млрд рублей.