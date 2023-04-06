Норвегія замінила Росію та стала найбільшим постачальником газу до Європи, – ЗМІ

Енергетичні корективи зробили державу джерелом надходження приблизно однієї третини газу, який надходить до споживачів європейських країн.

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Норвегія контролює три десятки найбільших родовищ нафти та природного газу в Європі на багатому нафтою континентальному шельфі, що дозволяє вважати країну основним постачальником ресурсу на континенті. Про це 6 квітня повідомляє The New York Times.

Відповідний видобуток ресурсів у норвезьких водах відіграв важливу роль у допомозі Європі у здатності опалювати свої будинки та виробляти електроенергію з початку російського вторгнення до України. Норвегія вже отримала великий обсяг газу, транспортуючи його підводними трубопроводами до північної Європи, але уряд дозволив ще й додатковий видобуток. Енергетики внесли корективи, які збільшили отримання норм газу. Результатом виявилося 8-відсоткове збільшення видобутку "блакитного палива" минулого року, що зробило державу джерелом надходження приблизно однієї третини газу, який споживають в Європі.

Скандинавська країна отримала суттєві фінансові винагороди за те, що першою прийшла на допомогу Європі. Подібно до того, як енергетичні компанії, такі як Shell і BP, минулого року отримали рекордні прибутки, Petoro вдалося заробити близько 50 мільярдів доларів у 2022 році. Такий показник майже втричі більше, ніж у 2021 році, а Equinor оголосила про прибутки в 75 мільярдів доларів, які виявилися рекордними. У 2022 році доходи від нафти та газу зуміли принести до норвезької скарбниці 125 мільярдів доларів.

Від стрімкого зростання вартості електроенергії значний обсяг видобутку нафти та газу все ж не захистили норвезьких споживачів. Гідроенергетика також не знизила ціну.

Як зазначили журналісти, залежна у минулому від РФ Німеччина, звернулася до Осло зо допомогою. Це відбулося після вторгнення військ РФ до України. Тепер саме Норвегія є головним постачальником цих ресурсів в Європі. Скандинавська держава також постачає велику кількість нафти своїм сусідам, замінивши російську нафту, яка потрапила під ембарго.

У березні стало відомо, як скоротився виторг "Газпрому" після вторгнення РФ в Україну. Видання "Комерсант" повідомило, що російський монополіст "Газпром" закінчив 2022 рік з чистим прибутком в 747,246 млрд рублів.