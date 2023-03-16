Позбавити агресора грошей: як скоротився виторг "Газпрому" після вторгнення РФ в Україну

У 2022 році видобуток газу в Росії впав на 11,8% через скорочення постачань в Європу до історичних мінімумів, пишуть російські ЗМІ.

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2022 рік російський монополіст "Газпром" закінчив з чистим прибутком в 747,246 млрд рублів, тоді як у 2021 році прибуток компанії становив 2,684 трлн рублів. Про це повідомляє російське видання "Комерсант".

Зазначається, що виторг компанії склав 7,979 трлн рублів — це на 25% більше аналогічного показника 2021 року. Валовий прибуток компанії знизився на 12%, до 3,21 трлн рублів, а прибуток до сплати податків — 1,02 трлн рублів проти 3,2 трлн рублів у 2021 році.

Собівартість продажів зросла до 4,769 трлн рублів, що на 73,5% більше за підсумками 2021 року.

Журналісти пишуть, що у лютому 2023 року російський Мінфін подав поправки до Податкового кодексу, які вивели "Газпром" з-під підвищеного податку на прибуток під час експорту зрідженого природного газу.

За інформацією видання, 2022 року видобуток газу в Росії знизився на 11,8%, до 672 млрд кубометрів. Зниження відбулося через скорочення "Газпромом" постачання енергоносія в Європу до історичних мінімумів.

Водночас доходи РФ від продажу газу країнам Європи вже в 2023 році можуть впасти вдвічі. Так, один із колишніх менеджерів російської компанії "Газпром" в інтерв'ю журналістам видання Reuters заявив, що "роботу сотень людей, які десятиліттями будували систему експорту, тепер злили в унітаз".

За даними видання, у 2022 році частка Росії на газовому ринку Європи скоротилася до 7,5%, хоча ще 2021 року вона була не менше 40%.

Ще Фокус писав, що тепла зима 2022-2023 врятувала Європу від енергетичної кризи. Через аномально теплу зиму цього року всі кризові фактори в Європі послабшали. Вартість енергоносіїв стрімко впала, запаси природного газу, як і поставки ЗПГ, зросли, а атомні електростанції поступово повернулися в мережу після зупинки на технічне обслуговування.

Крім того, в Європейському Союзі з 2023 року вирішили проводити спільні закупівлі газу. Таким чином, блок хоче обмежити стрибок цін на енергоносії, спровокований Росією після припинення поставок на тлі вторгнення в Україну.