Розрахунок на "генерала Мороза" провалився: тепла зима рятує Європу від кризи, — Economist

Вартість газу в Європі падає, а постачання ЗПГ до регіону зростають. Попри прогнози, всі чинники енергетичної кризи слабшають одночасно.

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Через теплу зиму цього року всі чинники енергетичної кризи в Європі слабшають — вартість енергоносіїв стрімко падає, запаси природного газу, як і постачання ЗПГ, зростають, а атомні електростанції поступово повертаються до мережі після зупинки на технічне обслуговування. Однак говорити про завершення кризи в регіоні поки що зарано. Про це 11 січня пише видання The Economist.

У публікації йдеться, що зазвичай гості у Варшаві в цю пору року не гріються за температури близько 20 градусів, січень в іспанському Більбао зазвичай морозний, а не тропічний — проте цього року "зима дивна", вся Європа переживає температурні рекорди, а ціни на енергоносії стрімко падають. За словами журналістів, вартість газу на головному транспортному вузлі Європи впала до рівня, який спостерігався до початку повномасштабної війни РФ проти України.

"Тепла осінь відклала опалювальний сезон, дозволивши заповнити газосховища до країв. Нинішнє тепло дозволило знову їх поповнити — це разючий поворот у середині зими. Загалом Європа зараз викачала зі сховищ удвічі менше газу, ніж за останні дві зими. Прогнози передбачають м'який кінець зими", — йдеться у матеріалі.

Крім того, зазначають журналісти, зростають постачання зрідженого природного газу, волога осінь та вітряна зима допомогли задіяти гідро- та вітрогенератори, а АЕС Франції поступово відновлюють генерацію енергії після перерви на технічне обслуговування.

"Всі фактори стресу, що викликали енергетичну кризу 2022 року, слабшають одночасно", — зазначає представник школи управління Херті в Берліні Лайон Хірт.

Крім цього, вартість електроенергії в Європі повернулася до рівня, який спостерігався перед минулим літом. Усі вищевказані фактори дають економічний імпульс регіонам — всупереч прогнозам, промисловість Німеччини продовжує зростати, безробіття залишається на мінімальному рівні, а компанії планують наймати більше людей, а не скорочувати робочі місця, пише видання. Тим часом банк Goldman Sachs більше не бачить ознак того, що Європа скочується в рецесію в 2023 році.

"Однак ще надто рано оголошувати про закінчення енергетичної кризи. По-перше, ціни залишаються значно вищими за норму. Загальні ціни на електроенергію приблизно вдвічі вищі, ніж у середині 2021 року. Той же газ, який коштує близько 75 євро за мегават-годину, продавався по 10 євро до Covid-19. Подальші падіння малоймовірні. Попит на газ з боку промисловості, ймовірно, збільшиться; газові електростанції можуть почати витісняти вугільні", — зазначає The Economist.

Зі свого боку Міжнародне енергетичне агентство у своєму прогнозі підкреслило, що в цей час попит на газ в Азії зростає і продовжуватиме зростати в міру того, як економіка Китаю повернеться до нормального життя, а за даними компанії Timera Energy, газовий ринок, як і раніше, працює на межі можливостей пропозиції, а це означає, що різкі коливання цін залишаються можливими.

У цьому випадку Європі варто розраховувати на успіх, а лідери країн регіону могли б використати нинішні сприятливі умови, щоб переоцінити схеми підтримки економіки, багато з яких є дорогими, неефективними та нецільовими, пише видання.

"Було б розумно зосередити гроші на вразливих (галузях) і прив'язати їх до зелених інвестицій. Зрештою, саме дивно спекотна погода дала Європі нинішній перепочинок. Боротьба зі зміною клімату лише загострюватиметься в міру того, як енергетична криза згасатиме", — йдеться у публікації.

Зазначимо, що в грудні колишній президент РФ і заступник секретаря Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Європа після відмови від російських енергоресурсів "паде в нерівній сутичці з російським ведмедем та генералом Морозом".

Нагадаємо, у жовтні голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн констатувала, що країни Євросоюзу сильно скоротили залежність від постачання газу з Росії. Блоку знадобилося лише 8 місяців, щоб замінити 2/3 постачання ресурсу з РФ.

Також ми писали, що в четвер, 5 січня, ціна на газ у Європі знизилася до $700 доларів за тисячу кубометрів.