Расчет на "генерала Мороза" провалился: теплая зима спасает Европу от кризиса, — Economist

Стоимость газа в Европе падает, а поставки СПГ в регион растут. Вопреки прогнозам, все факторы энергетического кризиса ослабевают одновременно.

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Из-за теплой зимы в этом году все факторы энергетического кризиса в Европе ослабевают — стоимость энергоносителей стремительно падает, запасы природного газа, ровно как и поставки СПГ, растут, а атомные электростанции постепенно возвращаются в сеть после остановки на техническое обслуживание. Однако говорить о завершении кризиса в регионе пока рано. Об этом 11 января пишет издание The Economist.

В публикации говорится, что как правило гости в Варшаве в это время года не греются при температуре около 20 градусов, январь в испанском Бильбао обычно морозный, а не тропический — однако в этом году "зима странная", вся Европа переживает температурные рекорды, а цены на энергоносители стремительно падают. По словам журналистов, стоимость природного газа на главном транспортном узле Европы упала до уровня, который наблюдался до начала полномасштабной войны РФ против Украины.

"Теплая осень отложила отопительный сезон, позволив заполнить газохранилища до краев. Нынешнее тепло позволило снова их пополнить — это поразительный поворот в середине зимы. В целом Европа на данный момент выкачала из хранилищ вдвое меньше газа, чем за последние две зимы. Прогнозы предполагают мягкий конец зимы", — говорится в материале.

Кроме того, отмечают журналисты, растут поставки сжиженного природного газа, влажная осень и ветреная зима помогли задействовать гидро- и ветрогенераторы, а АЭС Франции постепенно возобновляют генерацию энергии после перерыва на техническое обслуживание.

"Все факторы стресса, вызвавшие энергетический кризис 2022 года, ослабевают одновременно", — отмечает представитель школы управления Херти в Берлине Лайон Хирт.

Помимо этого стоимость электроэнергии в Европе вернулась к уровню, который наблюдался перед прошлым летом. Все вышеуказанные факторы дают экономический импульс регионы — вопреки прогнозам, промышленность Германии продолжает расти, безработица остается на минимальном уровне, а компании планируют нанимать больше людей, а не сокращать рабочие места, пишет издание. Тем временем банк Goldman Sachs больше не видит признаков того, что Европа скатывается в рецессию в 2023 году.

"Однако еще слишком рано объявлять об окончании энергетического кризиса. Во-первых, цены остаются значительно выше нормы. Общие цены на электроэнергию примерно в два раза выше, чем в середине 2021 года. Тот же газ, который стоит около 75 евро за мегаватт-час, продавался по 10 евро до Covid-19. Дальнейшие падения маловероятны. Спрос на газ со стороны промышленности, вероятно, увеличится; газовые электростанции могут начать вытеснять угольные", — отмечает The Economist.

В свою очередь Международное энергетическое агентство в своем прогнозе подчеркнуло, что в это время спрос на газ в Азии растет и продолжит расти по мере того, как экономика Китая вернется к нормальной жизни, а по данным компании Timera Energy, газовый рынок по-прежнему работает на пределе возможностей предложения, а это означает, что резкие колебания цен остаются возможными.

В этом случае Европе стоит рассчитывать на удачу, а лидеры стран региона могли бы использовать нынешние благоприятные условия, чтобы переоценить схемы поддержки экономики, многие из которых являются дорогостоящими, неэффективными и нецелевыми, пишет издание.

"Было бы разумно сосредоточить деньги на уязвимых (отраслях) и привязать их к зеленым инвестициям. В конце концов, именно странно жаркая погода дала Европе нынешнюю передышку. Борьба с изменением климата будет только обостряться по мере того, как энергетический кризис будет угасать", — говорится в публикации.

Отметим, что в декабре бывший президент РФ и заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Европа после отказа от российских энергоресурсов "падет в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом".

Напомним, в октябре глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен констатировала, что страны Евросоюза сильно сократили зависимость от поставок газа из России. Блоку потребовалось всего 8 месяцев, чтобы заменить 2/3 поставок ресурса из РФ.

Также мы писали, что в четверг, 5 января, цена на газ в Европе снизилась до $700 долларов за тысячу кубометров.