Лишить агрессора денег: как сократилась выручка "Газпрома" после вторжения РФ в Украину

В 2022 году добыча газа в России упала на 11,8% из-за сокращения поставок в Европу до исторических минимумов, пишут российские СМИ.

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2022 год российский монополист "Газпром" закончил с чистой прибылью в 747,246 млрд рублей, тогда как в 2021 году прибыль компания составляла 2,684 трлн рублей. Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

Отмечается, что выручка компании составила 7,979 трлн рублей — это на 25% больше аналогичного показателя 2021 года. Валовая прибыль компании снизилась на 12%, до 3,21 трлн рублей, а прибыль до уплаты налогов – 1,02 трлн рублей против 3,2 трлн рублей в 2021 году.

Себестоимость продаж выросла до 4,769 трлн рублей, что на 73,5% больше по итогам 2021 года.

Журналисты пишут, что в феврале 2023 года российский Минфин представил поправки в Налоговый кодекс, которые вывели "Газпром" из-под повышенного налога на прибыль при экспорте сжиженного природного газа.

По информации издания, в 2022 году добыча газа в России снизилась на 11,8%, до 672 млрд кубометров. Снижение произошло из-за сокращения "Газпромом" поставок энергоносителя в Европу до исторических минимумов.

Тем временем доходы РФ от продажи газа странам Европы уже в 2023 году могут рухнуть в два раза. Так, один из бывших менеджеров российской компании "Газпром" в интервью журналистам издания Reuters заявил, что "работу сотен людей, десятилетиями строивших систему экспорта, теперь слили в унитаз".

По данным издания, в 2022 год доля России на газовом рынке Европы сократилась до 7,5%, хотя еще в 2021 году она была не менее 40%.

Еще Фокус писал, что теплая зима 2022-2023 спасла Европу от энергетического кризиса. Из-за аномально теплой зимы в этом году все кризисные факторы в Европе ослабели. Стоимость энергоносителей стремительно упала, запасы природного газа, ровно, как и поставки СПГ, возросли, а атомные электростанции постепенно возвратились в сеть после остановки на техническое обслуживание.

Кроме того, в Европейском Союзе с 2023 года решили проводить совместные закупки газа. Таким образом блок хочет ограничить скачок цен на энергоносители, спровоцированный Россией после прекращения поставок на фоне вторжения в Украину.