"Впитал его сущность": мужчина потратил 11 лет, чтобы стать копией Майкла Джексона (фото)

Лео Бланко потратил более 42 тысяч долларов на многочисленные пластические операции, чтобы стать "идеальной копией" Майкла Джексона. Парень изменял свою внешность с 15 лет.

26-летний Лео Бланко из Буэнос-Айреса (Аргентина) потратил более 42 000 долларов на многочисленные пластические операции, чтобы стать двойником певца Майкла Джексона. Об этом пишет Daily Star.

Одержимость аргентинца певцом началась в юном возрасте. Парень начал изменять свою внешность с 15 лет. Он уже перенес 11 пластических операций и все еще не удовлетворен своим внешним видом, поэтому он планирует снова ложится под нож, чтобы сделать свой подбородок более мужественным.

Издание отмечает, что мать парня беспокоится о его преображении и иногда задается вопросом, по-прежнему ли он ее сын. Женщина боится, что ее сын может умереть во время одной из операций. Однако Лео шутит, что это вина его матери, что он не родился красивее.

Несмотря на сомнения матери, у Лео появились свои поклонники, которые следят за ним на улице, на концертах и в Instagram.

У Лео появились свои поклонники, которые следят за ним на улице, на концертах и в Instagram Фото: Cover Images/Leo Blanco

Фанат Майкла Джексона рассказал, что в детстве "впитал в себя все", что было связано со знаменитым певцом. Он хочет выглядеть в точности как его герой и верит, что каждая операция делает его на шаг ближе к цели.

"Как только начинаются операции, это бесконечный цикл. Вы не можете довольствоваться одной или двумя процедурами; вы всегда жаждете большего и большего", — рассказал парень.

Лео прошел через несколько косметических процедур, включая две отопластики, три липосакции, четыре ринопластики и два применения гиалуроновой кислоты и ботокса, и все это в погоне за идеальной внешностью.

Поклонник Майкла Джексона с юных лет борется с проблемами самооценки\ Фото: Cover Images/Leo Blanco

"На все это я потратил примерно 42 000 долларов, и хотя это было не то, что я себе представлял, все это стоит того, чтобы достичь своей мечты. Майкл Джексон для меня больше, чем артист. Я смотрел, слушал и чувствовал его. Я впитал его сущность, его экспрессию и его эстетические предпочтения. После его смерти все отдавали ему дань уважения, выражая свое обожание", — добавил Лео.

Поклонник Майкла Джексона с юных лет борется с проблемами самооценки и признается, что у него никогда не было много друзей в школе.

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