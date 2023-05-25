Приехал в РФ и стал бездомным: британец застрял в Москве и начал попрошайничать, — росСМИ

Российские журналисты поделились историей мужчины, отправившегося в путешествие по миру и впоследствии ставшего бездомным. Родители приехали забрать иностранца домой, однако убедить его уехать из столицы России не выходит.

Путешествие британца обернулось попрошайничеством в Москве и вызовом полиции. Об этом 25 мая сообщили в российском медиа Baza.

По данным российских журналистов, 35-летний Джордж Боултби проживал на острове Мэн и имел семью — жену и троих детей. В 2015 году ему диагностировали параноидную шизофрению. Впоследствии иностранец отправился в мировое путешествие, однако из-за пандемии застрял в Москве.

"У него украли документы, и он превратился в городского бездомного. Сейчас Джордж ежедневно посещает церковь на Поклонной горе, где его кормят, после чего отправляется попрошайничать", — говорится в посте.

Авторы контента передают, что в РФ недавно прилетели родители Боултби, однако уговорить сына вернуться домой им не удалось.

"Он категорически отказался, заявив, что это его жизнь, он делает, что хочет. В России ему нравится, а в Британии – нет", — говорится в публикации.

Как выяснили медийщики, тогда родители Боултби обратились за помощью к знакомому россиянину, однако и тот убедить мужчину не смог. После бесполезных попыток повлиять на решение Боултби москвич решил прибегнуть к радикальным действиям и обратиться в полицию.

"Чтобы стражи порядка выгнали его из страны за незаконное прибытие. Может, хоть так удастся вернуть Джорджа домой", — объяснили в посте.

Напомним, 24 мая в Москве возник пожар на Карамишевской набережной. В СМИ сообщили, что причиной стала вспышка строительного мусора и огонь вскоре перекинулся на деревянные постройки.

Ранее, 23 мая, телеграмм-каналы сообщали о задержании пары из-за запуска шара с флагом легиона "Свобода России" в центре Москвы.