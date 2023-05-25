"Врач увидел, что я рожаю": американка приняла схватки за аппендицит (видео)

Кайла Николь Симпсон узнала, что переживала так называемую "скрытую" беременность. Девушка рассказа об этом в своем ролике в TikTok, который набрал более 9 млн просмотров.

21 летняя Кайла Николь Симпсон, студентка из штата Индиана (США), неожиданно для себя родила ребенка всего через 15 минут после того, как узнала о своей беременности. Об этом пишет Daily Mail.

Американка заявляет, что не знала о своей беременности и не испытывала никаких характерных симптомов. В течение этого периода женщина потеряла 13 килограммов и стала стройнее, чем когда-либо. Позднее она узнала, что переживала так называемую "скрытую" беременность. Девушка рассказа об этом в своем ролике в TikTok.

Женщина почувствовала острую боль в животе, которую она приняла за симптомы аппендицита. В больнице ее осмотрел врач. В ходе ультразвукового обследования ее мать заметила на экране что-то знакомое, напоминающее маленькие ножки.

"Затем я издала громкий крик, и врач увидел, что я рожаю", — рассказала студентка.

Женщину экстренно доставили в родильное отделение, и всего через 15 минут на свет появилась ее дочь — здоровый ребенок с весом около трех килограммов.

"В течение этих 15 минут моя жизнь изменилась навсегда, и теперь я точно могу сказать, что к лучшему", — сказала Симпсон.

Ранее Фокус писал, что женщина прервала беременность узнав, что у ребенка заболевание мозга. После того как акушерке Стеф Уайлд сообщили, что ее будущий ребенок, возможно, никогда не сможет говорить, ходить или есть, она решилась на отчаянный шаг. Теперь она помогает другим родителям, которые попали в похожую ситуацию.

Также сообщалось, что женщина родила ребенка пока была в коме. Врачи подозревают, что Эмма Тейлор жила с опухолью с раннего возраста. Она лопнула после того, как гормоны беременности ускорили ее рост. Чтобы ребенок смог родиться врачам пришлось ввести женщину в медикаментозную кому.