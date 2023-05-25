Скрывался более 20 лет: задержан мужчина, обвиняемый в убийстве 2000 человек (фото)

Международный главный трибунал ООН объявил Каишему виновным в геноциде представителей народа тутси в Руанде. За информацию о нем США назначили 6 млн. долларов.

В ЮАР задержали бывшего правоохранителя, который устроил гибель 2000 человек. Он скрывался от правосудия более 20 лет. Об этом сообщает CNN.

Фулгенса Каишему обвиняют в организации убийства более 2000 беженцев тутси – женщин, мужчин, детей и пожилых людей – в католической церкви Ньянге. С 2001 года он находился в бегах.

Мужчину задержали в среду 24 мая во время совместной операции южноафриканской власти и следователей ООН.

Сам обвиняемый сначала отрицал, что он тот, кого разыскивают, но в конце концов признался и сказал: "Я долго ждал ареста".

Фото: CNN

По словам следователей, Каишема все эти годы использовал поддельные документы во избежание разоблачения.

"Фулгенс Каишема был беглецом более 20 лет. Его арест гарантирует, что он наконец-то предстанет перед правосудием за его преступления", — сказал главный прокурор Международного остаточного механизма ООН для уголовных трибуналов Серж Браммерц.

В июле 1994 года Каишема бежал в Демократическую Республику Конго вместе с женой, детьми и зятем. Затем он переехал в Южную Африку и в 1999 году по поддельным документам попросил убежища в Кейптауне.

В 2001 году Международный главный трибунал ООН объявил Каишему виновным в геноциде в Кивуме, префектура Кибуйе представителей народа тутси в Руанде.

Геноцид в Руанде и в чем обвиняют Каишему

События в Руанде были одними из самых жестоких геноцидов, во время которых, по оценкам экспертов, в течение 3-х месяцев было убито около 800 000 тутси и умеренных хутов.

По данным следствия, Каишема принимал непосредственное участие в "планировании и выполнении этой резни". Согласно материалам дела, 15 апреля 1994 г. он вместе с соучастниками убил более 2 000 мужчин, женщин, стариков и детей-беженцев в церкви Ньянге в Кивуму.

Каишему непосредственно участвовал в планировании и осуществлении этой расправы. Он приобрел бензин и поджег церковь с беженцами, а когда здание не сгорело, вместе с сообщниками разрушил церковь бульдозером, похоронив под завалами еще живых людей.

Затем злоумышленник с сообщниками перенесли трупы с территории церкви в братские могилы.

Фото ЮНИСЕФ Этот 14-летний мальчик спасся от массового убийства в Руанде, прячась под трупами в течение 2 дней.

Убийства людей в Руанде прекратились через 100 дней, когда войска Патриотического фронта Руанды во главе с Полем Кагаме победили повстанцев хуту и взяли под контроль страну.

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