Убийство Кирилла Тлявова: прокуратура не согласна с приговором, будет оспаривать

Офис Генпрокурора категорически не устраивает решение суда, по которому бывший полицейский приговорен к четырем годам заключения, а другой — освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на два года.

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Приговор суда по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова двум бывшим полицейским будут оспаривать, так как считают его несправедливым. Об этом заявили в Офисе Генпрокурора сегодня, 25 мая.

Прокуратуру категорически не устраивает решение суда, по которому бывший полицейский приговорен к четырем годам заключения, а другой — освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на два года, еще два фигуранта — оправдан.

В Офисе Генерального прокурора подчеркивают, что приговор, согласно требованиям уголовного процессуального кодекса, не вступил в законную силу, а ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры будут обжаловать его в установленном законом порядке.

Напомним, Кирилл Тлявов погиб 3 июня 2019 года из-за пулевого ранения в голову. Четверо человек, в том числе 2 полицейских вечером 1 июня распивали алкоголь и решили пострелять по металлическим банкам во дворе. Одна из пуль попала в находящегося в соседнем дворе ребенка.

Адвокат обвиняемого Виктора Приходько 16 мая попросил освободить подопечного из-под стражи, чтобы он мог поехать в зону боевых действий. Соответствующее ходатайство уже направлено в Генеральную и областную прокуратуры.

По делу было проведено две экспертизы: в 2020 году и в марте 2023. Так, первая экспертиза показала, что пуля срикошетила и попала в мальчика, что делало невозможным определить виновного. Вторая же экспертиза четко дала понять, что Кирилла убила пуля, которая попала ему в голову без рикошета.