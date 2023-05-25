Убийство Кирилла Тлявова: суд вынес приговор экс-полицейскому

Кроме тюремного заключения с бывшего силовика взыскали миллион гривен в пользу семьи мальчика. Остальным причастным присудили условный срок или оправдали.

Related video

За непреднамеренное убийство пятилетнего Кирилла Тлявова в 2019 году экс-полицейский Иван Приходько получил срок в 4 года. Приговор вынес Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд сегодня, 25 мая, сообщает "Суспільне".

Кроме заключения с него взыскали миллион гривен в пользу семьи мальчика: родителям Кирилла – 800 тысяч гривень, бабушке – 200 тыс. гривень. Второй подозреваемый полицейский получил 2 года условно, еще двоих суд оправдал.

Напомним, Кирилл Тлявов погиб 3 июня 2019 года из-за пулевого ранения в голову. Четверо человек, в том числе 2 полицейских вечером 1 июня распивали алкоголь и решили пострелять по металлическим банкам во дворе. Одна из пуль попала в находящегося в соседнем дворе ребенка.

Обвиняемого по делу Приходько хотели освободить из-под стражи и отправить на войну с российскими оккупантами.

В экспертизах была путаница. Так, первая экспертиза показала, что пуля срикошетила и попала в мальчика, что делало невозможным определить виновного.

Вторая же экспертиза дала понять, что Кирилл погиб от прямого попадания пули в голову.