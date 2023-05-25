Убивство Кирила Тлявова: суд виніс вирок експоліцейському

Окрім тюремного ув'язнення, з колишнього силовика стягнули мільйон гривень на користь родини хлопчика. Решті причетних присудили умовний термін або виправдали.

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За ненавмисне вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова у 2019 році експоліцейський Іван Приходько отримав термін у 4 роки. Вирок ухвалив Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд сьогодні, 25 травня, повідомляє "Суспільне".

Крім ув'язнення, з нього стягнули мільйон гривень на користь сім'ї хлопчика: батькам Кирила — 800 тисяч гривень, бабусі — 200 тис. гривень. Другий підозрюваний поліцейський отримав 2 роки умовно, ще двох суд виправдав.

Нагадаємо, Кирило Тлявов загинув 3 червня 2019 через кульове поранення в голову. Четверо людей, у тому числі 2 поліцейських, увечері 1 червня розпивали алкоголь і вирішили постріляти по металевих банках у дворі. Одна з куль поцілила в дитину, яка була в сусідньому дворі.

Обвинуваченого в справі Приходька хотіли звільнити з-під варти й відправити на війну з російськими окупантами.

В експертизах була плутанина. Перша експертиза показала, що куля зрикошетила, це унеможливлювало визначення винного.

Друга ж експертиза дала зрозуміти, що Кирило загинув від прямого влучення кулі в голову.