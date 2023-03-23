Пряме влучення кулі: у справі вбивства 5-річного Кирила Тлявова з'явилися нові подробиці

Результати другої експертизи у справі про вбивство дитини прямо суперечать першій. А один із обвинувачених, колишній поліцейський Іван Приходько, за рішенням суду житиме не у квартирі, а в приватному будинку.

Related video

Результати другої експертизи в справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова показали, що дитина померла через пряме влучення кулі, а не рикошет. Про це сказав "Суспільному" 23 березня Віктор Чевгуз, адвокат обвинуваченого Приходька.

"Основний висновок — Кирило Тлявов був убитий прямим влученням, цей висновок прямо суперечить висновку попередньої експертизи. Якщо у справах є висновки експертиз, які суперечать одна одній, — призначається третя експертиза. Я написав заперечення, бо висновок неякісний, не об'єктивний і не може бути покладений в основу звинувачення", — пояснив захисник.

Фахівці визначили становище дитини в момент пострілу та зріст стрілка, використовуючи лазерні прилади.

"У висновку написано, що в Кирила могли влучити тільки, якщо він сидів. А рідний брат Кирила каже, що Кирило сидів, куля поцілила в голову, і він чолом ударився об асфальт. Тобто висновки експертизи суперечать словам його рідного брата. Експерти вказали на зріст стрільця — 175 см, а у (звинуваченого) Івана Приходька — 171 см. А як він тримав гвинтівку? Може, він стріляв з-під руки, а може, закинув на плече", — відповів Чевгуз.

За словами адвоката, з 4 звинувачених у справі зріст близько 175 сантиметрів в іншого фігуранта — колишнього поліцейського Володимира Петрівця. А Приходьку інкримінують ненавмисне вбивство, тому експерти під час слідчого експерименту орієнтувалися на його особу, додав Чевгуз.

Адвокат збирається оскаржити висновок і клопотатиме про призначення третьої експертизи. Прокурор і адвокат родини Тлявових коментувати результати експертизи до ознайомлення відмовилися. Наступне судове засідання в справі вбивства Кирила Тлявова заплановане на 19 квітня.

Коли була перша експертиза в справі Кирила Тлявова?

Попередню експертизу провели влітку 2020 року. Її результати показали, що куля зрикошетила від каменя та влучила дитині в голову, яка в момент пострілу була навпроти.

Ці результати також оскаржив адвокат Чевгуз — він вважав, що експертиза не встановила, хто саме з обвинувачених стріляв. Рух кулі експерти визначили "застарілим методом" — траєкторію обчислювали мотузками. Так робили тому, що на сонці губився слід лазера", — пояснив експерт "Суспільному".

Після допиту експертів прокурори погодилися провести другу експертизу в грудні 2021 року, суд призначив повторне дослідження.

Обвинуваченого Приходька поселять у приватному будинку

Переяслав-Хмельницький міський районний суд на прохання обвинуваченого Приходька змінив йому місце проживання — тепер він буде під цілодобовим домашнім арештом не у власній квартирі, а в приватному будинку.

Приходьку інкримінують ненавмисне вбивство

Приходько мотивував прохання заборгованістю з комунальних послуг і малою житловою площею.

"Заява Приходька не обґрунтована. Заборгованість не є підставою для зміни місця перебування", — зазначив прокурор Максим Дергачов.

Чевгуз зазначив, що підозрюваний має попередити суд і поліцію, а інше житло в межах міста, у межах контролю поліції не має значення .

Приходька звільнили з-під варти 22 грудня минулого року після рішення Європейського суду з прав людини. Йому призначили компенсацію понад 9 тисяч євро від держави. Сам Приходько каже, що ще не отримав грошей.

Європейський суд визнає порушенням конвенції подальше утримання Приходька під вартою, говорив тоді Дергачов.

Кирило Тлявов загинув 3 червня 2019 через кульове поранення в голову. Четверо людей, у тому числі 2 поліцейських, увечері 1 червня розпивали алкоголь і вирішили постріляти по металевих банках у дворі. Одна з куль влучила в дитину, яка була в сусідньому дворі.

Обвинуваченого в справі Приходька хотіли звільнити з-під варти й відправити на війну з російськими окупантами.