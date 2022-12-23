Убивство 5-річного Кирила Тлявова: суд звільнив з-під варти обвинуваченого Приходька (фото)

У прокуратурі повідомили, що Європейський суд із прав людини визнав утримання Івана Приходька під вартою незаконним, тому довелося застосувати новий запобіжний захід — домашній арешт.

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22 грудня Переяславський міський райсуд випустив з-під варти колишнього патрульного Івана Приходька, якого звинувачують у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила Тлявова. Про це повідомляє "Суспільне".

Суд призначив обвинуваченому цілодобовий домашній арешт. Про зміну запобіжного заходу для Приходька клопотала прокуратура. У відомстві мотивували це рішенням Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), який визнав відсутність юридичного захисту, умови перебування у СІЗО — неналежними, а термін перебування у неволі — надлишковим. Також ЄСПЛ зобов'язав державу відшкодувати Приходьку понад €9 тисяч.

[ + – ] Іван Приходько у залі суду Фото: Суспільне

Прокуратура запитувала для Приходька цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Проте через нестачу пристроїв у правоохоронних органах суд обмежився цілодобовим домашнім арештом без браслета. Також обвинуваченого зобов'язали повідомляти суд про зміну місця проживання, здати документи для виїзду за кордон та утримуватись від спілкування з іншими обвинуваченими.

"Оскільки Україна ратифікувала "Європейську конвенцію з прав людини", то згідно зі статтею 46 конвенції, рішення ЄСПЛ є обов'язковими для виконання. При цьому ЄСПЛ не визнав незаконним власне утримання під вартою. Європейський суд визнає порушенням конвенції подальший утримання Приходька під вартою. Це рішення не може бути оскаржене нами, оскільки в ЄСПЛ немає апеляційної чи касаційної інстанції", — пояснив прокурор Максим Дергачов.

Адвокат Приходько наголосив на тому, що за 3,5 роки прокуратура не змогла довести провину його клієнта.

"3,5 роки ми до цього йшли. Весь цей час у СІЗО сиділа людина без вироку, вина не доведена, хто з обвинувачених убив хлопчика — не встановлено. Тому рішення сьогодні позитивне", — сказав адвокат Чевгуз.

Правозахисник додав, що сторона захисту оскаржуватиме рішення Переяславського суду та вимагатиме для Приходька нічного домашнього арешту.

Що трапилося з Кирилом Тлявовим?

1 червня 2019 року четверо людей, серед яких двоє поліцейських, відпочивали та вживали алкоголь у дворі приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому Київської області. Під час відпочинку чоловіки вирішили постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше з'ясувалося, що куля потрапила в 5-річного Кирила Тлявова, котрий знаходився у сусідньому дворі, він отримав проникне вогнепальне поранення в голову, від чого помер у лікарні.

Справа про вбивство дійшла до суду, однак, як з'ясував Фокус, з'ясувалося, що один із суддів — Ігор Опанасюк товаришує з одним із підозрюваних Володимиром Петровцем, на підставі чого він узяв самовідведення. Унаслідок справа затяглася, а матеріали було передано до Київського апеляційного суду.

[ + – ] Тетяна Тлявова зі своїм сином Кирилом Фото: covid-ukr

23 лютого Фокус писав про те, що адвокат обвинуваченого Приходько заявив, що попередню експертизу було проведено "непрофесійно". Родичі вбитого хлопчика стверджують, що адвокати навмисне затягують справу.