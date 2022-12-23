Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: суд освободил из-под стражи обвиняемого Приходько (фото)

В прокуратуре сообщили, что Европейский суд по правам человека признал содержание Ивана Приходько под стражей незаконным, поэтому пришлось применить новую меру пресечения – домашний арест.

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22 декабря Переяславский городской райсуд выпустил из-под стражи бывшего патрульного Ивана Приходько, обвиняемого в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова. Об этом сообщает "Суспільне".

Суд назначил обвиняемому круглосуточный домашний арест. Об изменении меры пресечения для Приходько ходатайствовала прокуратура. В ведомстве мотивировали это решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который признал отсутствие юридической защиты, условия пребывания в СИЗО – ненадлежащими, а срок пребывания в неволе – избыточным. Также ЕСПЧ обязал государство возместить Приходько более €9 тысяч.

[ + – ] Иван Приходько в зале суда Фото: Суспільне

Прокуратура запрашивала для Приходько круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Однако из-за нехватки устройств в правоохранительных органах суд ограничился круглосуточным домашним арестом без браслета. Также обвиняемого обязали уведомлять суд об изменении места жительства, сдать документы для выезда за границу и воздерживаться от общения с другими обвиняемыми.

"Поскольку Украина ратифицировала "Европейскую конвенцию по правам человека", то согласно статье 46 конвенции, решения ЕСПЧ являются обязательными для исполнения. При этом ЕСПЧ не признал незаконным само содержание под стражей. Европейский суд признает нарушением конвенции дальнейшее содержание Приходько под стражей. Это решение не может быть обжаловано нами, поскольку в ЕСПЧ нет апелляционной или кассационной инстанции", — пояснил прокурор Максим Дергачев.

Адвокат Приходько акцентировал внимание на том, что за 3,5 года прокуратура не смогла доказать вину его клиента.

"3,5 года мы к этому шли. Все это время в СИЗО сидел человек без приговора, вина не доказана, кто из обвиняемых убил мальчика — не установлено. Поэтому решение сегодня положительное", — сказал адвокат Чевгуз.

Правозащитник добавил, что сторона защиты будет обжаловать решение Переяславского суда и требовать для Приходько ночной домашний арест.

Что случилось с Кириллом Тлявовым?

1 июня 2019 года четверо человек, среди которых двое полицейских, отдыхали и употребляли алкоголь во дворе частного сектора в Переяславе-Хмельницком Киевской области. Во время отдыха мужчины решили пострелять по металлическим банкам из огнестрельного оружия. Позже оказалось, что пуля попала в находящегося в соседнем дворе 5-летнего Кирилла Тлявова, он получил проникающее огнестрельное ранение в голову, от чего скончался в больнице.

Дело об убийстве дошло до суда, однако, как выяснил Фокус, оказалось, что один из судей — Игорь Опанасюк дружит с одним из подозреваемых Владимиром Петровцем, на основании чего он взял самоотвод. В итоге дело затянулось, а материалы были переданы в Киевский апелляционный суд.

[ + – ] Татьяна Тлявова со своим сыном Кириллом Фото: Вести

23 февраля Фокус писал о том, что адвокат обвиняемого Приходько заявил, что предыдущая экспертиза была проведена "непрофессионально". Родственники же убитого мальчика утверждают, что адвокаты умышленно затягивают дело.