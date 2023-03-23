Прямое попадание пули: в деле убийства 5-летнего Кирилла Тлявова появились новые подробности

Результаты второй экспертизы по делу об убийстве ребенка прямо противоречит первой. А один из обвиняемых — бывший полицейский Иван Приходько по решению суда будет жить не в квартире, а в частном доме.

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Результаты второй экспертизы по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова показали, что ребенок умер из-за прямого попадания пули, а не рикошета. Об этом сказал "Суспільному" 23 марта Виктор Чевгуз, адвокат обвиняемого Приходько.

"Основное заключение — Кирилл Тлявов был убит прямым попаданием, этот вывод прямо противоречит заключению предварительной экспертизы. Если в делах есть выводы экспертиз, которые противоречат друг другу — назначается третья экспертиза. Я написал возражение, потому что вывод некачественный, не объективный и не может быть положен в основу обвинения", – пояснил защитник.

Специалисты определили положение ребенка в момент выстрела и рост стрелявшего, используя лазерные приборы.

"В заключении написано, что в Кирилла могли попасть только, если он сидел. А родной брат Кирилла говорит, что Кирилл сидел, пуля попала в голову и он лбом ударился об асфальт. То есть выводы экспертизы противоречат словам его родного брата. Эксперты указали на рост стрелка – 175 см, а у (обвиняемого) Ивана Приходько — 171 см. А как он держал винтовку? Может, он стрелял из-под руки, а может закинул на плечо", — ответил Чевгуз.

По словам адвоката, из 4 обвиняемых в деле рост около 175 сантиметров у другого фигуранта — бывшего полицейского Владимира Петровца. А Приходько инкриминируют непреднамеренное убийство, поэтому эксперты во время следственного эксперимента ориентировались на его личность, добавил Чевгуз.

Адвокат собирается оспорить заключение и будет ходатайствовать о назначении третьей экспертизы. Прокурор и адвокат семьи Тлявовых комментировать результаты экспертизы до ознакомления отказались. Следующее судебное заседание по делу убийства Кирилла Тлявова запланировано на 19 апреля.

Когда была первая экспертиза в деле Кирилла Тлявова?

Предыдущую экспертизу провели летом 2020 года. Ее результаты показали, что пуля срикошетила от камня и попала ребенку в голову, который в момент выстрела находился напротив.

Эти результаты также оспорил адвокат Чевгуз — он считал, что экспертиза не установила кто именно из обвиняемых стрелял. Движение пули эксперты определили "устаревшим методом" – траекторию вычисляли веревками. Так делали потому, что на солнце терялся след лазера, объяснил эксперт "Суспільному".

После допроса экспертов прокуроры согласились провести вторую экспертизу в декабре 2021 года суд назначил повторное исследование.

Обвиняемого Приходько поселят в частном доме

Переяслав-Хмельницкий городской районный суд по просьбе обвиняемого Приходько сменил ему место жительства — теперь он будет под круглосуточным домашним арестом не в собственной квартире, а в частном доме.

Приходько инкриминируют непреднамеренное убийство

Приходько мотивировал просьбу задолженностью по коммунальным услугам и малой жилой площадью.

"Заявление Приходько не обоснованно. Задолженность не является основанием для изменения места пребывания", — отметил прокурор Максим Дергачев.

Чевгуз отметил, что подозреваемый должен предупредить суд и полицию, а другое жилье в черте города, в пределах контроля полиции не имеет значения.

Приходько освободили из-под стражи 22 декабря прошлого года после решения Европейского суда по правам человека. Ему назначили компенсацию более 9 тысяч евро от государства. Сам Приходько говорит, что еще не получил деньги.

Европейский суд признает нарушением конвенции дальнейшее содержание Приходько под стражей, говорил тогда Дергачев.

Кирилл Тлявов погиб 3 июня 2019 года из-за пулевого ранения в голову. Четверо человек, в том числе 2 полицейских вечером 1 июня распивали алкоголь и решили пострелять по металлическим банкам во дворе. Одна из пуль попала в находящегося в соседнем дворе ребенка.

Обвиняемого по делу Приходько хотели освободить из-под стражи и отправить на войну с российскими оккупантами.