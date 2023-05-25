Вбивство Кирила Тлявова: прокуратура не згодна з вироком, оскаржуватиме

Офіс Генпрокурора категорично не влаштовує рішення суду, за яким колишнього поліцейського засуджено до чотирьох років ув'язнення, а іншого — звільнено від відбування покарання з випробувальним терміном на два роки.

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Вирок суду у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова двом колишнім поліцейським оскаржуватимуть, оскільки вважають його несправедливим. Про це заявили в Офісі Генпрокурора сьогодні, 25 травня.

Прокуратуру категорично не влаштовує рішення суду, за яким колишнього поліцейського засуджено до чотирьох років ув'язнення, а іншого — звільнено від відбування покарання з випробувальним терміном на два роки, ще двох фігурантів — виправдано.

В Офісі Генерального прокурора наголошують, що вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили, а ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури оскаржуватимуть його в установленому законом порядку.

Нагадаємо, Кирило Тлявов загинув 3 червня 2019 через кульове поранення в голову. Четверо людей, зокрема 2 поліцейських увечері 1 червня розпивали алкоголь і вирішили постріляти по металевих банках у дворі. Одна з куль потрапила в дитину, що знаходилася в сусідньому дворі.

Адвокат обвинуваченого Віктора Приходька 16 травня попросив звільнити підопічного з-під варти, щоб він міг поїхати до зони бойових дій. Відповідне клопотання вже направлено до Генеральної та обласної прокуратур.

У справі було проведено дві експертизи: у 2020 році та у березні 2023. Так, перша експертиза показала, що куля зрикошетила та потрапила у хлопчика, що унеможливлювало визначити винного. Друга ж експертиза чітко дала зрозуміти, що Кирила вбила куля, яка влучила йому в голову без рикошету.