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Потянул за рычаг: в Южной Корее пассажир открыл дверь самолета в воздухе (видео)

Фото: Asiana Airlines | Самолет выполнял внутренний рейс с острова Чеджу в город Тэгу

Мужчина решил открыть дверь при посадке воздушного судна в городе Тэгу. На борту самолета находились 200 человек, восемь школьников оказались в больнице.

Пассажир самолета Airbus 321 южнокорейской компании Asiana Airlines открыл дверь во время полета. Об этом сообщило 26 мая агентство Yonhаp со ссылкой на представителей аэропорта и источники в авиаотрасли.

Самолет выполнял внутренний рейс с острова Чеджу в город Тэгу, на борту находились 200 человек, из них 194 были пассажирами. Мужчина решил открыть дверь, когда воздушное судно заходило на посадку.

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Reuters со ссылкой на представителя пожарной охраны Тэгу добавило, что в результате инцидента никто не пострадал. Девять человек доставили в ближайшую больницу из-за проблем с дыханием.

В управлении образования Чеджу уточнили, что восемь из оказавшихся в больнице были школьниками.

ВВС подтверждает, что в самолете были дети школьного возраста, они летели на спортивное мероприятие выходного дня.

"Дети дрожали, они плакали и были напуганы", — рассказал родитель одного из учеников.

Полиция расследует инцидент, сидевший возле аварийного выхода пассажир коснулся рычага, отметил представитель местных властей.

По словам представителя Asiana Airlines, самолету оставалось две-три минуты до приземления, когда мужчина открыл дверь примерно в 200 метрах над землей. Все пассажиры сидели с пристегнутыми ремнями.

Фокус ранее писал о загадочной авиакатастрофе в США, которая случилась 25 октября 1999 года. Самолет почти четыре часа кружил в воздухе и мог пересечь границу с Канадой.

Напомним, что зенитный ракетный комплекс Patriot мог уничтожить 13 мая в небе над РФ четыре российских борта. Telegram-каналы писали о ликвидации 11 пилотов.