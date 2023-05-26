Потянул за рычаг: в Южной Корее пассажир открыл дверь самолета в воздухе (видео)

Мужчина решил открыть дверь при посадке воздушного судна в городе Тэгу. На борту самолета находились 200 человек, восемь школьников оказались в больнице.

Пассажир самолета Airbus 321 южнокорейской компании Asiana Airlines открыл дверь во время полета. Об этом сообщило 26 мая агентство Yonhаp со ссылкой на представителей аэропорта и источники в авиаотрасли.

Самолет выполнял внутренний рейс с острова Чеджу в город Тэгу, на борту находились 200 человек, из них 194 были пассажирами. Мужчина решил открыть дверь, когда воздушное судно заходило на посадку.

Reuters со ссылкой на представителя пожарной охраны Тэгу добавило, что в результате инцидента никто не пострадал. Девять человек доставили в ближайшую больницу из-за проблем с дыханием.

В управлении образования Чеджу уточнили, что восемь из оказавшихся в больнице были школьниками.

ВВС подтверждает, что в самолете были дети школьного возраста, они летели на спортивное мероприятие выходного дня.

"Дети дрожали, они плакали и были напуганы", — рассказал родитель одного из учеников.

Полиция расследует инцидент, сидевший возле аварийного выхода пассажир коснулся рычага, отметил представитель местных властей.

По словам представителя Asiana Airlines, самолету оставалось две-три минуты до приземления, когда мужчина открыл дверь примерно в 200 метрах над землей. Все пассажиры сидели с пристегнутыми ремнями.

Фокус ранее писал о загадочной авиакатастрофе в США, которая случилась 25 октября 1999 года. Самолет почти четыре часа кружил в воздухе и мог пересечь границу с Канадой.

Напомним, что зенитный ракетный комплекс Patriot мог уничтожить 13 мая в небе над РФ четыре российских борта. Telegram-каналы писали о ликвидации 11 пилотов.