Призрачный борт N47BA: самолет 4 часа летел над США, пока все внутри были мертвы или без сознания

Последний раз пилоты вышли на связь через 6 минут после взлета, позже связаться с ними не получилось.

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Эта загадочная и трагическая история произошла 25 октября 1999 года, когда самолет почти четыре часа кружил над США и едва не пересек границу с Канадой, пока все в его салоне были без сознания или мертвы, пишет IFLScience.

Learjet 35, зарегистрированный как N47BA, был небольшим частным самолетом, на борту которого вместе с двумя пилотами находилось 6 человек. Среди пассажиров были легенда PGA Пейн Стюарт, бывший футбольный защитник Роберт Фрэйли, президент гольф-агентства Стюарта Van Arden, и Брюс Борланд, архитектор полей для гольфа из компании Джека Никлауса. В кабине пилотов находились Майкл Клинг и Стефани Бельгарриг. Известно, что они вылетели из Орландо, штат Флорида, и должны были приземлиться в Далласе, штат Техас.

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Отметим, что этот полет был частным и не должен был продлиться более трех часов. Однако уже через 6 минут после взлета что-то пошло не так. Борт взлетел без происшествий и начал подъем на утвержденную высоту 11 900 метров над уровнем море. На высоте 7 000 метров пилот вышел на связь и сообщил, что все в порядке, однако это был последний контакт, который удалось установить с бортом.

Через 6 минут операторы предприняли еще одну попытку связаться с самолетом, однако безрезультатно. Несколько последующих попыток также не принесли результата, а потому в ситуацию вмешались ВВС США. Поблизости борта оказался F-16, который и вылетел на перехват для проведения визуального осмотра.

Тогда полковник Олсон, находившийся за штурвалом F-16, не обнаружил видимых повреждений самолета и сообщил о том, что борт следует прямым курсом, однако он не смог заглянуть внутрь кабины пилотов, так как окна оказались не прозрачными — они будто были покрыты конденсатом или льдом.

Предполагается, что Пентагон и власти Канады были готовы ликвидировать самолет, чтобы он не рухнул на какой-либо населенный пункт. Однако в конце концов это утверждение оспорили и заявили, что это не вариант.

Отметим, что на борту N47BA было топлива всего на 4,5 часа полета, а потому вскоре оно закончилось и самолет начал снижаться по спирали. Свидетели катастрофы утверждают, что он полностью был не управляем и несся к земле почти на сверхзвуковой скорости. В конце концов самолет разбился на ровной поверхности в Южной Дакоте, в результате чего сам борт был полностью уничтожен, а на земле осталась огромная воронка.

Что же на самом деле произошло? Изучив черные ящики самолета, исследователи считают, что через несколько минут после последнего сеанса связи произошла разгерметизация салона. Увы, эксперты до сих пор не понимают, как и как быстро это произошло. Однако экипаж и пассажиры не получили дополнительный кислород в достаточном количестве, и в результате потеряли сознание из-за гипоксии.

Отметим, что при быстрой или постепенной разгерметизации салона люди на борту испытывают когнитивные нарушения и теряют сознание из-за снижения уровня кислорода в салоне. Вероятно, именно это и вывело из строя пилотов. Пока у самолета не закончилось топливо, автопилот поддерживал высоту и прямой курс, но после это стало уже невозможным.

По сей день эксперты так и не смогли разгадать тайну разгерметизации самолета, но записи черного ящика свидетельствуют о том, что в последние минуты, и даже часы полета, в салоне никто не бодрствовал. Возможно, все члены экипажа были без сознания или умерли вскоре после последнего контакта.

Ранее Фокус писал о том, что в США адская воронка "поглотила" мужчину вместе с его спальней.