Земля разверзлась под ногами. В США адская воронка "поглотила" мужчину вместе с его спальней

Исследователи рассказали, как вышло, что под домом мужчины в Сеффнере разверзлись ворота в ад и какая сила утащила его на дно воронки.

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Эта история произошла еще в 2013 году, однако то, что произошло тогда, до сих пор волнует жителей Сеффнера, штат Флорида (США). И теперь исследователи объяснили, как и почему в ту ночь под домом образовалась адская воронка, пишет IFLScience.

События произошли в ночь на 1 марта 2013 года в Сеффнере, где 37-летний Джефф Буш спокойно спал в собственном доме. Кроме него в здании также находился его брат Джереми и его партнерша Рэйчел. По словам Джереми, все произошло очень быстро, они с девушкой услышали громкий звук, а затем раздался крик брата.

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После этого Джереми и Рэйчел побежали по коридору, включили свет, однако вместо комнаты брата они, увы, обнаружили лишь огромную воронку, которая будто разверзлась из самой преисподней.

Отмечается, что мужчина слышал крики брата и даже прыгнул в воронку, чтобы попытаться его спасти, однако ему не удалось. Тогда шериф округа Хиллсборо помог Джереми выбраться из ямы и отвел в безопасное место. Некоторое время спасатели пытались найти Джеффа под завалами, но тщетно. На следующий день инженеры осмотрели воронку и пришли к выводу, что продолжать спасательную операцию будет попросту рискованно.

В результате спасателям не удалось обнаружить ни тело Джеффа, ни какую-либо мебель из его спальни. Позже дом снесли, а адскую воронку шириной в 6 метров засыпали гравием. Известно, что спустя несколько лет история повторилась вновь — на участке образовалась еще одна адская воронка, но на сей раз, к счастью, на участке не было людей и никто не погиб.

Эта история всплыла вновь и теперь исследователи рассказали, как и почему это произошло. Дело в том, что Флорида богата известняком, что делает ее особенно подверженной провалам. По информации Геологической службы США, провалы чаще всего образуются в том, что у геологов принято называть "карстовой местностью". Простыми словами это региона, где типы пород под поверхностью естественным образом растворяются подземными водами, циркулирующими сквозь них. К таким породам относятся:

соляные пласты;

гипс;

известняк;

другие карбонатные породы.

Когда породы растворяются, под поверхностью образуются нечто похожее на пещеры. Когда ослабленная поверхность проваливается в пещеру, образуется "адская воронка", которая буквально втягивает в себя все, что находилось на поверхности.

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