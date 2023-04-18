Земля розверзлася під ногами. У США пекельна вирва "поглинула" чоловіка разом з його спальнею

Дослідники розповіли, як вийшло, що під будинком чоловіка в Сеффнері розверзлися ворота в пекло і яка сила потягла його на дно вирви.

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Ця історія відбулася ще у 2013 році, проте те, що сталося тоді, досі хвилює мешканців Сеффнера, штат Флорида (США). І тепер дослідники пояснили, як і чому тієї ночі під будинком утворилася пекельна вирва, пише IFLScience.

Події відбулися в ніч проти 1 березня 2013 року в Сеффнері, де 37-річний Джефф Буш спокійно спав у власному будинку. Крім нього в будівлі також знаходився його брат Джеремі та його партнерка Рейчел. За словами Джеремі, все сталося дуже швидко, вони з дівчиною почули гучний звук, а потім пролунав крик брата.

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Після цього Джеремі й Рейчел побігли коридором, увімкнули світло, проте замість кімнати брата вони, на жаль, побачили лише величезну вирву, яка ніби розверзлася з пекла.

Зазначається, що чоловік чув крики брата і навіть стрибнув у вирву, щоб спробувати його врятувати, проте йому не вдалося. Тоді шериф округу Хіллсборо допоміг Джеремі вибратися з ями та відвів у безпечне місце. Деякий час рятувальники намагалися знайти Джеффа під завалами, але марно. Наступного дня інженери оглянули вирву і дійшли висновку, що продовжувати рятувальну операцію буде ризиковано.

Таким чином рятувальникам не вдалося виявити ні тіло Джеффа, ні будь-які меблі з його спальні. Пізніше будинок знесли, а пекельну вирву завширшки 6 метрів засипали гравієм. Відомо, що за кілька років історія повторилася — на ділянці утворилася ще одна пекельна вирва, але цього разу, на щастя, тут не було людей і ніхто не загинув.

Ця історія спливла знову, і тепер дослідники розповіли, як і чому це сталося. Річ у тому, що Флорида багата вапняком, що робить її особливо схильною до провалів. За інформацією Геологічної служби США, провали найчастіше утворюються в тому, що серед геологів заведено називати "карстовою місцевістю". Простими словами це регіон, де типи порід під поверхнею природно розчиняються підземними водами, що циркулюють крізь них. До таких порід належать:

соляні пласти;

гіпс;

вапняк;

інші карбонатні породи.

Коли породи розчиняються, під поверхнею утворюються щось на кшталт печери. Коли ослаблена поверхня провалюється в печеру, утворюється "пекельна вирва", яка буквально втягує в себе все, що знаходилося на поверхні.

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