Современный Тарзан: мужчина бросил работу, чтобы жить в джунглях (фото, видео)

Роберт Бретон бросил скучную работу и построил дом на дереве. Мужчина выращивает овощи и выживает за счет дождевой воды в попытке "вырваться из матрицы и вернуться к единению с природой".

35-летний Роберт Бретон, родом из Калифорнии (США) переехал на Гавайи и построил дом на дереве голыми руками. Мужчина живет в лесу и называет себя Тарзаном. Об этом пишет Daily Star.

Американец бросил работу, чтобы жить в доме на дереве в джунглях, чтобы "вырваться из матрицы и обрести связь с природой". Об этом он рассказывает в своих роликах в TikTok и YouTube.

Бретон выращивает собственные овощи та фрукты и живет исключительно за счет дождевой воды, которую он собирает с крыши в большой резервуар объемом 300 галлонов, где она фильтруется и направляется к кранам внутри дома.

В 2020 году мужчина покинул работу в своем родном штате и переехал на Гавайи, где купил участок земли за 29 850 долларов. Затем в течение двух лет он построил свой собственный двухэтажный дом. Он оснащен действующей раковиной, мини-холодильником, полками, футоном и чердаком, где находится спальное место.

Дом оснащен действующей раковиной, мини-холодильником, полками и футоном Фото: коллаж Фокус

Бретон использует две солнечные батареи, установленные снаружи дома, чтобы обеспечить электричеством всю свою технику, включая телефон, ноутбук и телевизор.

Американец также построил на участке теплицу и пристройку. В теплице он выращивает собственные фрукты и овощи, включая стручковую фасоль, брокколи, свеклу, салат и морковь. Это означает, что ему очень редко приходится совершать часовую прогулку в ближайший город за продуктами и другими добавками.

Бретон зарабатывает на основанной им компании по производству добавок, а также на своих аккаунтах в социальных сетях, которые собрали большую аудиторию.

Ранее Фокус писал, что на Гавайях рыбак сумел отбиться от акулы, принявшую лодку за тюленя. Атака была настолько молниеносной, что мужчине показалось будто в него врезалось другое судно.

Также сообщалось, что женщина выжила после двойного нападения самого ядовитого существа в мире.