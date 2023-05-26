Депутат из Северной Македонии приняла Стефанчука за "и.о. президента Украины" Турчинова

Исходя из поста политика в соцсетях, президент Украины — не Владимир Зеленский.

Депутат из Северной Македонии Снежана Калеска-Ванчева перепутала главу Верховной Рады Руслана Стефанчука с бывшим спикером Александром Турчиновым, во время своей встречи с ним в Швеции. Эту информацию 26 мая опубликовала Европейская правда, предоставив скриншот поста Калеска-Ванчевой в Facebook, который политик уже исправила к моменту публикации материала.

В своем посте она написала, что провела встречу с Александром Турчиновым, который "временно занимает должность президента Украины" и ранее был спикером Верховной Рады. Непонятно, знает ли Калеска-Ванчева о президенте Украины Владимире Зеленском.

Впрочем, неизвестно, является ли Калеска-Ванчева активным участником своих социальных сетей или ошибка была допущена ее ассистентами.

Напомним, Александр Турчинов временно исполнял обязанности президента Украины после бегства Виктора Януковича из страны и до избрания Петра Порошенко в 2014 году.

Напомним, 12 мая в 299-й бригаде Военно-воздушных сил ВСУ "засветился" штурмовик Су-25, который прибыл из Северной Македонии. Самолет, известный как "Blue 51", был поставлен весной 2022 года и прошел модернизацию до уровня Су-25М1(К) в Украине.

Ранее, в марте текущего года сообщалось, что правительство Северной Македонии одобрило безвозмездную передачу 12 вертолетов Ми-24 в Украину.