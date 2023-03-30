Северная Македония передаст ВСУ боевые вертолеты, купленные ранее у Украины (фото)

Как рассказала глава оборонного ведомства республики Славянка Петровска, ресурс летательных аппаратов давно закончился, но украинские военные смогут ввести их в строй.

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Правительство Северной Македонии приняло решение о безвозмездной передаче Украине 12 вертолетов Ми-24. Об этом 29 марта сообщил местный телеканал 360 Stepeni.

Министр обороны Северной Македонии Славянка Петровска уточнила, что эти вертолеты ранее, в 2001 году, были закуплены в Украине. Еще 8 лет назад закончился их ресурс, они не используются из-за отсутствия запчастей.

"Некоторые из них были модернизированы — то есть два, но эта модернизация была приспособлена к тем условиям тогда и абсолютно не соответствует тому, что нужно сейчас, даже если мы хотим говорить о развитии технологий", — сказала Петровска.

Вертолет Ми-24 Фото: 360 Stepeni

Как сообщали СМИ 24 марта, модернизированные вертолеты получили новую авионику, позволяющую использовать очки ночного видения, а также систему ночного видения Aviators.

По словам главы оборонного ведомства, боевые вертолеты нужны украинской армии для проведения различного рода операций и боевых действий в современных условиях. В Минобороны Северной Македонии убеждены, что у Киева есть возможности ввести их в строй.

Вместе с тем министерство обороны приобретет новые многоцелевые вертолеты, которые будут выполнять преимущественно транспортную, а не боевую роль. Было получено пять предложений от разных стран и компаний, и в настоящее время их оценивает комплексная проектная группа, которая в апреле должна представить отчет министру.

Напомним, 30 марта спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат рассказал, что украинские летчики ежедневно выполняют боевые задачи на вертолетах Ми-8 и Ми-24. Однако для повышения эффективности ударов по противнику они хотели бы летать на более современных вертолетах, типа Apache.

Ранее, 26 марта, сообщалось, что Генеральный штаб Северной Македонии одобрил передачу 12 вертолетов Ми-24 Украине и ожидал соответствующего решения правительства республики.