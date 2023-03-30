Північна Македонія передасть ЗСУ бойові гелікоптери, куплені раніше в України (фото)

Як розповіла голова оборонного відомства республіки Слав'янка Петровска, ресурс літальних апаратів давно закінчився, але українські військові зможуть ввести їх у дію.

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Уряд Північної Македонії ухвалив рішення про безоплатну передачу Україні 12 вертольотів Мі-24. Про це повідомив 29 березня місцевий телеканал 360 Stepeni.

Міністерка оборони Північної Македонії Слав'янка Петровска уточнила, що ці гелікоптери раніше, у 2001 році, були закуплені в Україні. Ще 8 років тому закінчився їхній ресурс, вони не використовуються через відсутність запчастин.

"Деякі з них були модернізовані — тобто два, але ця модернізація була пристосована до тих умов тоді й абсолютно не відповідає тому, що потрібно зараз, навіть якщо ми хочемо говорити про розвиток технологій", — сказала Петровска.

Вертоліт Мі-24 Фото: 360 Stepeni

Як повідомляли ЗМІ 24 березня, модернізовані вертольоти отримали нову авіоніку, яка дозволяє використовувати окуляри нічного бачення, а також систему нічного бачення Aviators.

За словами голови оборонного відомства, бойові вертольоти потрібні українській армії для проведення різноманітних операцій та бойових дій у сучасних умовах. У Міноборони Північної Македонії переконані, що Київ має можливості ввести їх у дію.

Водночас міністерство оборони набуде нових багатоцільових гелікоптерів, які виконуватимуть переважно транспортну, а не бойову роль. Було отримано п'ять пропозицій від різних країн та компаній, і наразі їх оцінює комплексна проєктна група, яка у квітні має подати звіт міністру.

Нагадаємо, 30 березня речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат розповів, що українські льотчики щодня виконують бойові завдання на вертольотах Мі-8 та Мі-24. Однак для підвищення ефективності ударів по супротивнику вони хотіли б літати на більш сучасних вертольотах типу Apache.

Раніше, 26 березня, повідомлялося, що Генеральний штаб Північної Македонії схвалив передачу 12 вертольотів Мі-24 Україні та очікував на відповідне рішення уряду республіки.