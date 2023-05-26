Попал в другую страну: 5-летнего мальчика нашли блуждающим за 2400 км от дома

Полиция и социальные работники пытаются выяснить, как пятилетний турецкий мальчик, который, по его словам, был разлучен с родителями в результате февральского землетрясения, оказался за 2400 км от дома.

Мальчик, имя которого не назвали, был найден бродящим в одиночестве по улицам Маастрихта в Нидерландах. Он сообщил полиции, что он из Турции и потерял свой дом во время разрушительного февральского землетрясения. Об этом пишет Daily Star.

Голландская полиция заявила, что мальчик был найден "один в большом городе", добавив, что он говорит только по-турецки. Сотрудники полиции отвели его в магазин сладостей, а затем доставили в участок, где ему дали еду и мороженое.

Мальчик поговорил с полицейским турецкого происхождения и сказал, что он родом из Турции, добавив, что его родители все еще находятся там. По его словам, они пострадали во время землетрясения.

Ребенка передали под опеку социальных работников, сейчас он находится в приюте.

Издание отмечает, что в настоящее время неясно, как мальчик оказался в Нидерландах. Посольство Турции в Гааге обратилось в Министерство иностранных дел Нидерландов за дополнительной информацией по этому вопросу.

В результате землетрясения в Турции погибло более 50 000 человек и более 100 000 получили ранения Фото: Daily Star

"Похоже, что ребенок не голландец, потому что он говорит только по-турецки, они заставили его поговорить с полицией турецкого происхождения. В данном случае они передали информацию голландской социальной службе, когда должны были позвонить нам", — пожаловался сотрудник посольства Турции на голландские власти.

Гражданская координационная группа "Бедствие — дети", сформированная после землетрясения в Турции, ранее выражала серьезную обеспокоенность по поводу торговли детьми, происходящей после стихийного бедствия.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Турции и Сирии 6 февраля, в результате которого погибло более 50 000 человек и более 100 000 получили ранения только в Турции.

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