"Мы уже собрали вещи": жители небольшого городка в США хотят бежать из-за огромной воронки

В течение 15 лет городок Дейзетта (США) с населением менее 1000 человек, расположенный примерно в 55 милях к северо-востоку от Хьюстона, не беспокоился о проблеме. Но 2 апреля карстовая воронка снова начала расширяться. Грунт начал трескаться и земля постепенно исчезала.

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В небольшом городке Дейзетта, штат Техас (США), увеличивается большая карстовая воронка, заставляя жителей и чиновников волноваться. Об этом сообщает Yahoo News.

Впервые она появилась в 2008 году. Небольшой кратер за два дня превратился в яму шириной 900 футов (почти 275 метров) и глубиной 260 футов (почти 80 метров), поглотив деревья и строения в городе.

Быстро растущая дыра привлекла внимание всей страны, но так же быстро, как и началась, карстовая воронка остановилась. В течение 15 лет городок с населением менее 1000 человек, расположенный примерно в 55 милях к северо-востоку от Хьюстона не беспокоился о проблеме. Но в воскресенье, 2 апреля, карстовая воронка снова начала расширяться. Грунт начал трескаться и земля постепенно исчезала.

Местные власти обращаются за помощью к Геологической службе США Фото: Yahoo.News

Жители беспокоятся, что их дома и их жизни могут быть в опасности.

"Мой самый страшный страх — это то, что он настигнет нас ночью. Поэтому мы не можем спать. Мы собрали вещи на всякий случай… чтобы в случае необходимости быстро уехать отсюда", — сказала Линда Хувер, жительница близлежащих домов.

Издание отмечает, что местные власти обращаются за помощью к Геологической службе США. Город расположен на вершине соляного купола, и если карстовая воронка продолжит расти, то неизвестно, когда она остановится.

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