Любимая цель: в США молния попала во Всемирный торговый центр (видео)

Нью-Йорк пострадал от грозы в субботу вечером на фоне разрушительных ураганов, которые пронеслись по большей части юга и среднего запада США.

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В ночь на 1 апреля в Нью-Йорке прошли грозы, и молния ударила в One World Trade Center — самое высокое здание в США и одно из самых высоких в мире. Об этом сообщает DailyWire.

Городская администрация заявляет, что нахождение рядом со зданием во время грозы является безопасным благодаря его современной системе защиты. Алан Рейсс, директор по строительству One World Trade Center, подчеркнул, что оно на самом деле обеспечивает защиту окружающей территории.

"Поскольку высота ВТЦ составляет 1776 футов, башня, по сути, защищает все, что находится в пределах окружности вокруг нее", — сказал американец.

На камеры наблюдения был зафиксирован момент удара молнии 1 апреля, а фотограф Макс Гулиани опубликовал фото и видео этого момента в своем аккаунте в Twitter.

Всемирный торговый центр вместе со своим шпилем имеет высоту 541 метра и занимает 7 место в рейтинге небоскребов. Согласно данным метеорологической компании AccuWeather, только за период с 2015 по 2020 год молния попадала в это здание 189 раз.

Ранее Фокус писал, что в США ураган уничтожил коллекцию старинных Chevrolet Corvette. Все автомобили серьезно повреждены, а некоторые из них не подлежат восстановлению.

Также сообщалось, что на США обрушилось торнадо. Как сообщают журналисты, в местных больницах не хватает машин скорой помощи для эвакуации всех пострадавших. Кроме того, 70 000 человек остались без света.