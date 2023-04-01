Минимум 600 пострадавших: на США обрушилось мощное торнадо, – СМИ (видео)

Как сообщают журналисты, в местных больницах не хватает машин скорой помощи для эвакуации всех пострадавших. Кроме того, 70 000 человек остались без света.

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В пятницу, 31 марта, на американский штат Арканзас обрушилось мощное торнадо, в результате чего пострадало по меньшей мере 600 человек. Об этом сообщает издание Express.

Представители местных СМИ назвали происшествие "катастрофическим" и заявили о нехватке машин скорой помощи. Также сообщается, что в населенном пункте Литл-Рок, штат Арканзас, более 70 000 человек остались без света.

Торнадо в штате Арканзас

В публикации говорится, что угрозе подверглись более 15 миллионов граждан, которые проживают между южным Арканзасом и северной Айовой.

"Будет много гроз… торнадо, разрушительных ветров и сильных градов", — цитируют журналисты профессора метеорологии Северного Иллинойса и эксперта по торнадо Виктора Генсини.

По словам очевидцев, в результате стихии были разрушены здания и перевернуты автомобили. Одна из жительниц Литл-Рока рассказала журналистам, что ее дом был одним из немногих, не раздавленных деревом.

Напомним, что 28 марта в грузинском городе Батуми впервые за несколько лет прошел ураган. Порывы ветра достигали 35 метров в секунду, срывая с домов крыши, руша ограждения и выбивая стекла в окнах.

Ранее, 15 февраля, мы сообщали, что в США ураган уничтожил коллекцию старинных Chevrolet Corvette. Все автомобили серьезно повреждены, а некоторые из них не подлежат восстановлению.

Еще мы писали о том, что 21 декабря прошлого года на США обрушился зимний шторм, в результате чего 9 человек погибли и около миллиона остались без света. Кроме того, в Канзас-сити автомобиль Dodge Caravan из-за гололеда слетел с дорожной насыпи и упал в реку.