Срывает крыши и валит деревья: на Батуми обрушился мощный ураган (фото, видео)
В курортном городе Кобулети вблизи Батуми в результате падения дерева на легковой автомобиль погиб человек. Точное количество пострадавших устанавливается.
В Грузии курортный город Батуми накрыло ураганом впервые за несколько лет. Порывы ветра достигают 35 метров в секунду. Об этом сообщает Фокус, сегодня, 28 марта.
Сильным ветром с домов срывает крыши, рушит ограждения, выбивает стекла в заведениях.
В курортном Кобулети вблизи Батуми в результате падения дерева на легковой автомобиль погиб человек, сообщили в грузинском МВД. Точное количество пострадавших пока уточняется.
Около стадиона, где сегодня проходил квалификационный матч на Евро 2024 "Грузия-Норвегия", сорвало ограждение. Пострадали несколько машин.
Местные жители сообщают о перебоях со светом и пробках на дорогах. На фоне этого в городе невозможно вызвать такси.
На ближайшие дни синоптики обещают, что ветер сбавит обороты, но вот существенно погода не изменится.
К слову, сегодня из-за непогоды восемь областей Украины частично обесточены.В регионах наблюдается штормовой ветер и снег с дождем, в результате чего были повреждены сети операторов систем распределения (ОСР).
К тому же, синоптики предупредили, что практически во всех регионах Украины завтра пройдут дожди, мокрый снег и вернутся морозы.