Срывает крыши и валит деревья: на Батуми обрушился мощный ураган (фото, видео)

В курортном городе Кобулети вблизи Батуми в результате падения дерева на легковой автомобиль погиб человек. Точное количество пострадавших устанавливается.

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В Грузии курортный город Батуми накрыло ураганом впервые за несколько лет. Порывы ветра достигают 35 метров в секунду. Об этом сообщает Фокус, сегодня, 28 марта.

Сильным ветром с домов срывает крыши, рушит ограждения, выбивает стекла в заведениях.

Ураган в Батуми впервые за несколько лет

В курортном Кобулети вблизи Батуми в результате падения дерева на легковой автомобиль погиб человек, сообщили в грузинском МВД. Точное количество пострадавших пока уточняется.

В курортном Кобулети в результате падения дерева на легковой автомобиль погиб человек. Фото Formula

Около стадиона, где сегодня проходил квалификационный матч на Евро 2024 "Грузия-Норвегия", сорвало ограждение. Пострадали несколько машин.

Стадион в Батуми, где проходит матч Грузия-Норвегия. Фото Batumelebi.ge

Местные жители сообщают о перебоях со светом и пробках на дорогах. На фоне этого в городе невозможно вызвать такси.

В Батуми из-за непогоды невозможно вызвать такси

На ближайшие дни синоптики обещают, что ветер сбавит обороты, но вот существенно погода не изменится.

Погода в Батуми

К слову, сегодня из-за непогоды восемь областей Украины частично обесточены.В регионах наблюдается штормовой ветер и снег с дождем, в результате чего были повреждены сети операторов систем распределения (ОСР).

К тому же, синоптики предупредили, что практически во всех регионах Украины завтра пройдут дожди, мокрый снег и вернутся морозы.