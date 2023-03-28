Зриває дахи та валить дерева: Батумі накрило потужним ураганом (фото, відео)

У курортному місті Кобулеті поблизу Батумі внаслідок падіння дерева на легковий автомобіль загинула людина. Точна кількість постраждалих встановлюється.

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У Грузії курортне місто Батумі накрило ураганом уперше за кілька років. Пориви вітру досягають 35 метрів за секунду. Про це повідомляє Фокус, сьогодні, 28 березня.

Сильним вітром з будинків зриває дахи, руйнує огорожі, вибиває шибки.

Ураган у Батумі вперше за кілька років

У курортному Кобулеті поблизу Батумі внаслідок падіння дерева на легковий автомобіль загинула людина, повідомили у грузинському МВС. Точна кількість постраждалих наразі уточнюється.

У курортному Кобулеті внаслідок падіння дерева на легковий автомобіль загинула людина. Фото Formula

Біля стадіону, де сьогодні проходив кваліфікаційний матч на Євро-2024 "Грузія-Норвегія", зірвало огорожу. Постраждало кілька машин.

Стадіон у Батумі, де проходить матч Грузія-Норвегія. Фото Batumelebi.ge

Місцеві жителі повідомляють про перебої зі світлом та пробки на дорогах. На тлі цього у місті неможливо викликати таксі.

У Батумі через негоду неможливо викликати таксі

Найближчими днями синоптики обіцяють, що вітер вщухне, але істотно погода не зміниться.

Погода в Батумі

До речі, сьогодні через негоду вісім областей України частково знеструмлено. У регіонах спостерігається штормовий вітер та сніг із дощем, внаслідок чого було пошкоджено мережі операторів систем розподілу (ОСР).

До того ж синоптики попередили, що практично у всіх регіонах України завтра пройдуть дощі, мокрий сніг та морози.