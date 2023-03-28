Мокрий сніг та морози до -5°C: прогноз погоди в Україні на 29 березня (відео)

Очікується, що найхолодніша погода буде у західних, центральних та північних регіонах, там температура опуститься нижче 0. Північ та центр України накриє помірний сніг, а на сході та півдні пройдуть дощі.

Related video

Український гідрометеорологічний центр розповів прогноз погоди на 29 березня в Україні. Очікується, що практично у всіх регіонах країни пройдуть дощі, мокрий сніг та повернуться морози. Про це метеорологи розповіли у Facebook.

Прогноз погоди на заході

На заході України очікуються нічні морози до -3 — -5°C. Крім того, у всіх областях пройдуть невеликі дощі чи мокрий сніг. Вдень температура повітря підніметься до +1 — +5°C, у Закарпатській області — +5 — +7°C.

Прогноз погоди у центрі та на півночі

Практично у всіх центральних та північних областях пройде помірний мокрий сніг, на Кіровоградщині — невеликі дощі. Температура повітря вночі опуститься -2 — -4 ° C на півночі й +2 — + 5 ° C в центрі.

Прогноз погоди на півдні та сході

У Харківській, Луганській та Донецькій областях пройдуть дощі, температура повітря вночі становитиме +1 — +3°C, вдень — +3 — +7°C.

У південних регіонах України очікуються невеликі дощі та сонце. Вночі температура повітря опуститься до 0 — +2°C, а вдень підійметься до +4 — +7°C.

Прогноз погоди у Криму

На українському півострові також будуть невеликі дощі, температура вночі — 0 — +2°C, вдень — +4 — +6°C.

Погода в Україні 28 березня

28 березня на територію України прийшло похолодання. У більшості західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях пройшли дощі та мокрий сніг. На дорогах західних та північних регіонів була місцями ожеледиця, а пориви вітру досягали 17-22 м/с.

Крім того, в "Укренерго" розповіли, що внаслідок негоди 8 областей України було знеструмлено. У компанії зазначили, що на заході та півдні країни спостерігається штурмовий вітер та сніг із дощем, внаслідок чого були пошкоджені мережі розподілу енергії.

Нагадаємо, 28 березня у КМДА розповіли, що в Києві поки продовжуватиметься опалювальний сезон через прохолодну погоду та ризик аварій. Він закінчиться, як тільки розпочнеться стабільне потепління.