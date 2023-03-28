Мокрый снег и морозы до -5°C: прогноз погоды в Украине на 29 марта (видео)

Ожидается, что самая холодная погода будет в западных, центральных и северных регионах, там температура опустится ниже 0. Север и центр Украины накроет умеренный снег, а на востоке и юге пройдут дожди.

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Украинский гидрометеорологический центр рассказал прогноз погоды на 29 марта в Украине. Ожидается, что практически во всех регионах страны пройдут дожди, мокрый снег и вернутся морозы. Об этом метеорологи рассказали в Facebook.

Прогноз погоды на западе

На западе Украины ожидаются ночные морозы до -3 — -5°C. Кроме того, во всех областях пройдут небольшие дожди или мокрый снег. Днем температура воздуха поднимется до +1 — +5°C, в Закарпатской области — +5 — +7°C.

Прогноз погоды в центре и на севере

Практически во всех центральных и северных областях пройдет умеренный мокрый снег, в Кировоградской области — небольшие дожди. Температура воздуха ночью опустится -2 — -4°C на севере и +2 — +5°C в центре.

Прогноз погоды на юге и востоке

В Харьковской, Луганской и Донецкой областях пройдут дожди, температура воздуха ночью будет составлять +1 — +3°C, днем — +3 — +7°C.

В южных регионах Украины ожидаются небольшие дожди и солнце. Ночью температура воздуха опустится до 0 — +2°C, а днем подымется до +4 — +7°C.

Прогноз погоды в Крыму

На украинском полуострове также будут небольшие дожди, температура ночью — 0 — +2°C, днем — +4 — +6°C.

Погода в Украине 28 марта

28 марта на территорию Украины пришло похолодание. В большинстве западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях прошли дожди и мокрый снег. На дорогах западных и северных регионах была местами гололедица а порывы ветра достигали до 17-22 м/с.

Кроме того, в "Укрэнерго" рассказали, что в результате непогоды 8 областей Украины были обесточены. В компании отметили, что на западе и юге страны наблюдается штурмовой ветер и снег с дождем, в результате чего были повреждены сети распределения энергии.

Напомним, 28 марта в КГГА рассказали, что в Киеве пока продолжится отопительный сезон из-за прохладной погоды и риска аварий. Он закончится, как только начнется стабильное потепление.