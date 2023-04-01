Щонайменше 600 постраждалих: США накрило потужне торнадо, – ЗМІ (відео)

Як повідомляють журналісти, у місцевих лікарнях не вистачає машин швидкої допомоги для евакуації всіх постраждалих. Окрім того, 70 тисяч людей залишилися без світла.

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У п'ятницю, 31 березня, американський штат Арканзас накрило потужне торнадо, внаслідок чого постраждало щонайменше 600 людей. Про це повідомляє видання Express.

Представники місцевих ЗМІ назвали подію "катастрофічною" і заявили про нестачу машин швидкої допомоги. Також повідомляється, що в населеному пункті Літл-Рок, Арканзас, понад 70 000 людей залишилися без світла.

Торнадо у штаті Арканзас

У публікації повідомляється про те, що під загрозою опинилися понад 15 мільйонів громадян, які проживають між південним Арканзасом та північною Айовою.

"Буде багато гроз… торнадо, руйнівних вітрів та сильних градів", — цитують журналісти професора метеорології Північного Іллінойсу та експерта з торнадо Віктора Генсіні.

За словами очевидців, внаслідок стихії було зруйновано будинки та перевернуто автомобілі. Одна з мешканок Літл-Рока розповіла журналістам, що її будинок був одним із небагатьох, не розчавлених деревом.

Нагадаємо, що 28 березня у грузинському місті Батумі вперше за кілька років пройшов ураган. Пориви вітру досягали 35 метрів за секунду, зриваючи з будинків даху, руйнуючи огорожі та вибиваючи шибки у вікнах.

Раніше, 15 лютого, ми повідомляли, що у США ураган знищив колекцію старовинних Chevrolet Corvette. Усі автомобілі серйозно пошкоджені, а деякі з них не підлягають відновленню.

Ще ми писали про те, що 21 грудня минулого року на США обрушився зимовий шторм, внаслідок чого 9 людей загинули та близько мільйона залишилися без світла. Крім того, в Канзас-сіті автомобіль Dodge Caravan через ожеледицю злетів із дорожнього насипу і впав у річку.