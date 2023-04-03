Улюблена ціль: у США блискавка влучила у Всесвітній торговий центр (відео)

Нью-Йорк постраждав від грози в суботу ввечері на тлі руйнівних ураганів, які пронеслися по більшій частині півдня і середнього заходу США.

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У ніч на 1 квітня в Нью-Йорку пройшли грози, і блискавка влучила в One World Trade Center — найвищу будівлю в США та одну з найвищих у світі. Про це повідомляє DailyWire.

Міська адміністрація заявляє, що перебування поруч із будівлею під час грози є безпечним завдяки її сучасній системі захисту. Алан Рейсс, директор з будівництва One World Trade Center, наголосив, що вона насправді забезпечує захист навколишньої території.

"Оскільки висота СТЦ становить 1776 футів, башта, по суті, захищає все, що знаходиться в межах кола навколо неї", — сказав американець.

На камери спостереження було зафіксовано момент удару блискавки 1 квітня, а фотограф Макс Гуліані опублікував фото та відео цього моменту в своєму акаунті у Twitter.

Всесвітній торговий центр разом зі своїм шпилем має висоту 541 метр і займає 7 місце в рейтингу хмарочосів. За даними метеорологічної компанії AccuWeather, тільки за період із 2015 до 2020 року блискавка влучала в цю будівлю 189 разів.

Раніше Фокус писав, що у США ураган знищив колекцію старовинних Chevrolet Corvette. Усі автомобілі серйозно пошкоджені, а деякі з них не підлягають відновленню.

Також повідомлялося, що на США наринув торнадо. Як повідомляють журналісти, у місцевих лікарнях не вистачає машин швидкої допомоги для евакуації всіх постраждалих. Крім того, 70 тисяч осіб залишилися без світла.