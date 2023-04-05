Редкое зрелище: в США распустился самый вонючий цветок в мире (фото)

Растение, известное как Amorphophallus titanum, цветет лишь раз в несколько лет, а активный период его цветения составляет от 24 до 36 часов. Именно поэтому это зрелище считается таким редким.

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В Нью-Йоркском ботаническом саду впервые за четыре года расцветет гигантский "трупный цветок", известный своим гнилостным запахом. Об этом сообщает New York Post.

Сотрудники ботанического сада запустили прямую трансляцию, чтобы любители цветов со всего мира могли наблюдать за этим зловонным зрелищем без запаха.

В ботаническом саду в Бронксе начал распускаться аморфофаллус титанический. Это растение, известное тем, что время цветения цветок испускает запах гниющей плоти. Этот вид цветет лишь раз в несколько лет, а активный период его цветения составляет от 24 до 36 часов. Именно поэтому это зрелище считается таким редким. Насекомые, питающиеся падалью, являются опылителями этого цветка, привлеченные его гнилостным ароматом.

"Нет ничего лучше весны в саду, и мы отмечаем начало сезона важным объявлениям. Расцветает трупный цветок!" — написала администрация сада в соцсетях.

В Нью-Йорке это растение уже цвело раньше в 2016, 2018 и 2019 годах.

Сотрудники ботанического сада запустили прямую трансляцию, чтобы любители цветов со всего мира могли наблюдать за зрелищем Фото: New York Post

Amorphophallus titanum, известный как "король всех цветов", вырастает до 3,6 метров в высоту, с подземной частью в виде огромного клубня, весом до 50 килограммов. Исходно этот вид произрастал только на острове Суматра, однако человеческая деятельность почти полностью истребила его там. В настоящее время, это растение чаще всего выращивают в теплицах. Некоторые страны Юго-Восточной Азии выращивают его в качестве культурного растения и употребляют клубни в пищу.

Ранее Фокус писал, что китайские палеонтологи обнаружили цветок возрастом 170 миллионов лет. Окаменелость нашли на северо-западе Китая, что делает ее древнейшим известным покрытосеменным в этом регионе.

Также сообщалось, что в Австралии женщина упала в самое опасное в мире растение. В течение полугода Наоми Льюис принимала обезболивающие таблетки и использовала согревающие компрессы, чтобы избавиться от ужасной боли в ногах.