Рідкісне видовище: у США розпустилася найсмердючіша квітка у світі (фото)

Рослина, відома як Amorphophallus titanum, цвіте лише раз на кілька років, а активний період її цвітіння становить від 24 до 36 годин. Саме тому це видовище вважається таким рідкісним.

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У Нью-Йоркському ботанічному саду вперше за чотири роки розквітне гігантська "трупна" квітка, відома своїм гнильним запахом. Про це повідомляє New York Post.

Співробітники ботанічного саду запустили пряму трансляцію, щоб любителі квітів з усього світу могли спостерігати за цим смердючим видовищем без запаху.

У ботанічному саду в Бронксі почав розпускатися аморфофаллус титанічний. Ця рослина, відома тим, що під час цвітіння квітка випускає запах плоті що гниє. Цей вид цвіте лише раз на кілька років, а активний період його цвітіння становить від 24 до 36 годин. Саме тому це видовище вважається таким рідкісним. Комахи, що харчуються паділлю, є запилювачами цієї квітки, зачаровані її гнильним ароматом.

"Немає нічого кращого за весну в саду, і ми відзначаємо початок сезону важливим оголошенням. Розквітає трупна квітка!", — написала адміністрація саду в соцмережах.

У Нью-Йорку ця рослина вже цвіла раніше у 2016, 2018 та 2019 роках.

Співробітники ботанічного саду запустили пряму трансляцію, щоб шанувальники квітів з усього світу могли спостерігати за видовищем Фото: New York Post

Amorphophallus titanum, відомий як "король усіх квітів", виростає до 3,6 метра заввишки, з підземною частиною у вигляді величезної бульби, вагою до 50 кілограмів. Спочатку цей вид виростав лише на острові Суматра, проте людська діяльність майже повністю винищила його там. Тепер цю рослину найчастіше вирощують у теплицях. Деякі країни Південно-Східної Азії вирощують його як культурну рослину та вживають бульби в їжу.

Раніше Фокус писав, що китайські палеонтологи виявили квітку віком 170 мільйонів років. Скам'янілість знайшли на північному заході Китаю, що робить її найдавнішим відомим покритонасінним у цьому регіоні.

Також повідомлялося, що в Австралії жінка впала в найнебезпечнішу у світі рослину. Протягом пів року Наомі Льюїс приймала знеболювальні таблетки та використовувала компреси, що зігрівають, щоб позбутися жахливого болю в ногах.