Цвіла біля динозаврів. Китайські палеонтологи виявили квітку віком 170 мільйонів років

Нещодавно команда китайських палеонтологів відкрила новий вид стародавньої рослини. Скам'янілість, якій приблизно 170 мільйонів років, знайшли на північному заході Китаю, що робить її найдавнішим відомим покритонасінним у цьому регіоні.

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Дослідники з Нанкінського інституту геології та палеонтології, Китайської академії наук, Університету Ланьчжоу, Геологічного музею Нінся та Північно-Західного університету повторно вивчили знайдені скам'янілості і виявили там зовсім новий вид рослини, які приблизно 170 мільйонів років. Про це розповідає Arkeonews.

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Покритонасінні — це квіткові рослини, які виробляють насіння, що міститься в зав'язі. Це найрізноманітніша і найпоширеніша група рослин на сьогодні, яка налічує близько 300 000 видів, що збереглися в усьому світі. Відкриття цієї нової скам'янілості дає цінну інформацію про ранню еволюцію цієї важливої групи рослин.

Одна з гілок квіткових рослин, а саме Частухоцвіті, близько 100 млн років тому зуміли заново колонізувати морське дно, утворюючи специфічну екосистему — луки морських трав.

Багато дослідників довго намагалися зрозуміти, коли і як саме поширилися перші вищі рослини. Ще Чарлз Дарвін припускав, що квіткові рослини спочатку розвивалися на обмеженій території, звідки вони завдяки географічним змінам змогли вирватися і швидко розповсюдитися по світу.

Палеонтологи використали технологію мікро-КТ для сканування скам'янілості і виявили, що вона містить перевернуті яйцеклітини. А це визначальна ознака покритонасінних. Кожна плодова оболонка або плід рослини містить інвертовану яйцеклітину з двома оболонками. Фахівці назвали знахідку Qingganninginfructus formosa.

Фахівці назвали знахідку Qingganninginfructus formosa Фото: Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences

Квіткові бруньки викопної рослини овальної форми, розміром 17 міліметрів у довжину і 9 міліметрів у ширину, зі стеблом завдовжки 15 міліметрів. Основа бутонів має модриноподібну структуру, яка вкрита квітковими пелюстками. Дослідники вважають, що рослина досягла певного рівня процвітання в середньому Юрському періоді, а це зі свого боку свідчить про те, що покритонасінні з'явилися і широко поширилися набагато раніше, ніж вважалося раніше.

Відкриття цієї древньої рослини дозволяє зазирнути у світ рослин Юрського періоду та пролити світло на еволюцію покритонасінних. Результати цього дослідження нещодавно опублікували в міжнародному біологічному журналі Life, і вони можуть прокласти шлях для подальших досліджень еволюції квіткових рослин.

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