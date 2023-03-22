Третє око трилобітів: нові дослідження вчених розкривають очі

Нові дослідження відомих скам’янілостей нерідко приносять нову та неочікувану інформацію: так сталося і цього разу, коли вчені вивчали останки трилобіта — древнього членистоногого, вкритого міцним панциром.

Related video

Як показують дослідження, трилобіти, вимерлі істоти, мали приховане третє око… а іноді й четверте та навіть п’яте. Раніше вважалося, що така ознака властива тільки для личинок цього виду, повідомляють Live Science.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Трилобіти це вимерлі морські членистоногі, заковані у твердий панцир, що жили під водою. Цікавим є те, що древні люди робили з них прикраси, про що свідчать знайдені у Трилобітовому гроті (Франція) панцирі цих створінь. З них робили брошки та підвіски.

Вченим було відомо, що трилобіти мали пару очей, які забезпечували їм досить чіткий зір, згідно з дослідженням Кеннета Тове 1970-х років. Але нещодавно науковці виявили середнє око, розташоване посередині чола трилобітів. До цього вважалося, що така особливість властива тільки личинковій стадії цих тварин. Ці очі знаходилися під прозорим шаром панцира, який в процесі розвитку личинки ставав твердим та втрачав прозорість. Тобто третє око зазвичай було приховане.

Проте, коли дослідники вивчали зразок, у якого була відсутня частина голови, вони помітили три "темні, непомітні та крихітні овальні плями однакового розміру на передній частині голови".

"Цей чіткий, регулярний вигляд відрізняє структуру від випадкових утворень, які виникають внаслідок розпаду або скам’яніння, і відповідає очікуваним реліктам простих серединних очей, оснащених пігментним шаром, — повідомляє провідний автор Брігіт Шонеманн, заступник професора в Інституті зоології Кельнського університету в Німеччині. — Навіть якщо це одинична знахідка, вона підтверджує припущення, що трилобіти спочатку мали серединні очі".

На різних етапах еволюції трилобіти могли мати одне чи кілька середніх очей, а в деяких випадках навіть чотири.

Раніше Фокус розповідав про неймовірну скам’янілість віком 12 млн років.

Також ми писали про шаблезубого сумчастого хижака, який знайшов свій власний спосіб, щоб пристосуватися до полювання.