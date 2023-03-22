Третий глаз трилобитов: новые исследования ученых раскрывают глаза

Новые исследования известных окаменелостей нередко приносят новую и неожиданную информацию: так произошло и в этот раз, когда ученые изучали останки трилобита — древнего членистоногого, покрытого крепким панцирем.

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Как показывают исследования, трилобиты, вымершие существа имели скрытый третий глаз… а иногда и четвертый и даже пятый. Ранее считалось, что такой признак присущ только для личинок этого вида, сообщают Live Science.

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Трилобиты это вымершие морские членистоногие, закованные в твердый панцирь, жившие под водой. Интересно то, что древние люди делали из них украшения, о чем свидетельствуют найденные в Трилобитовом гроте (Франция) панцире этих созданий. Из них делали броши и подвески.

Ученым было известно, что трилобиты имели пару глаз, которые обеспечивали им достаточно ясное зрение, согласно исследованию Кеннета Тове 1970-х годов. Но недавно ученые обнаружили средний глаз, расположенный посреди лба трилобитов. До этого считалось, что такая особенность свойственна только личиночной стадии этих животных. Эти глаза находились под прозрачным слоем панциря, который в процессе развития личинки становился жестким и терял прозрачность. То есть третий глаз обычно был скрыт.

Однако, когда исследователи изучали образец, у которого отсутствовала часть головы, они заметили три "темных, незаметных и крохотных овальных пятна одинакового размера на передней части головы".

"Этот четкий, регулярный вид отличает структуру от случайных образований, возникающих в результате распада или окаменения, и соответствует ожидаемым реликтам простых срединных глаз, оснащенных пигментным слоем, — сообщает ведущий автор Бригит Шонеманн, заместитель профессора в Институте зоологии Кельнского университета в Германии. — Даже если это единичная находка, она подтверждает предположение, что трилобиты изначально имели срединные глаза".

На разных этапах эволюции трилобиты могли иметь одно или несколько средних глаз, а в некоторых случаях даже четыре.

Ранее Фокус рассказывал о невероятной окаменелости в возрасте 12 млн лет.

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