"Чемпион мира" по палеонтологии. Эксперты исследовали окаменелость, которой около 12 млн лет

Череп принадлежал доисторическому усатому киту, жившему около 12 миллионов лет назад, в период миоцена.

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Что вы ожидаете найти, когда идете на пляж? Ракушки, конечно. Водоросли. Может, зуб акулы, если повезет. Наверное, не окаменелости, которым несколько десятков миллионов лет. Но это именно то, что Коди Годдард нашел на пляже в Мэриленде в 2022 году, пишет Grunge.

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Годдард заметил небольшую окаменелость, торчащую вдоль пляжа. Поняв, что это необычная находка, он связался со Стивеном Годфри, куратором палеонтологии в соседнем Морском музее Калверта. Эксперт рассмотрел окаменелость видео и идентифицировал ее как череп доисторического кита.

Затем он приехал лично и смог дополнительно определить, что черепу около 12 миллионов лет, то есть он из эпохи миоцена, длившейся примерно от 23 до 5,3 миллиона лет до н.э. Череп принадлежал к виду усатого кита.

Они есть и сейчас, питаются планктоном и известны тем, что используют зубы для фильтрации еды. Однако современные киты гораздо больше доисторических. По оценкам Годфри и его команды, кит, которого нашел Годдард, должен быть примерно 1,7 м в длину и 0,5 м в ширину. Он, вероятно, мог быстро плавать — и это было бы необходимо, чтобы его не подстрелили древние акулы — мегалодоны.

[ + – ] Случайная находка, которой около 12 миллионов лет

Стивен Годфри хотел забрать череп в музей, но это оказалось не так просто сделать. Окружавшая его осадочная порода весила 650 килограммов. Команде профессиональных палеонтологов и палеонтологов-любителей понадобилось два месяца, чтобы вытащить ее из окружения (на фото).

Коди Годдард даже вернулся, чтобы помочь с этим процессом. Затем они перевезли череп в музей на понтонной лодке. Сейчас он находится в лаборатории подготовки окаменелостей музея.

Следующим шагом, который продолжался по состоянию на январь 2023 года, является извлечение черепа из осадка. Музейные волонтеры откалывают его с помощью инструментов (вроде миниатюрных отбойных молотков). Они ожидают, что процесс займет несколько месяцев.

Несмотря на то, что это изнурительная работа, Годфри говорит, что сама порода является ключом к сохранению окаменелости, действуя как своеобразный саркофаг. Как только череп станет видимым, Годфри надеется точно определить, какой именно вид кита был. Посетители музея могут увидеть череп, получивший имя Коди в честь своего открывателя, на синей гидравлической коляске в лаборатории.

Пляж Матоака, где нашли череп, является частью местности Калверт Клиффс, простирающейся на 48 км вдоль побережья Мэриленда, к юго-востоку от Вашингтона.

Местность известна своими окаменелостями — здесь обнаружено более 600 различных видов рептилий. Среди них зубы доисторических акул, морских коров, дельфинов и моллюсков. Скалы образовались 10-20 миллионов лет назад, покрывая окаменелости, которые уже были там.

По данным The Baltimore Sun, по состоянию на 2010 год Морской музей Калверта собирал по три-четыре доисторических китовых скелета из этой местности каждый год. В основном их находили в "новейших" частях скал — образовавшихся менее 16 миллионов лет назад.

Открытие Коди Годдарда все равно было значительным, ведь этот череп — самый полный из всех, когда-либо найденных здесь. Годфри рассказал Морскому музею Калверта, что после находки "было такое ощущение, будто мы выиграли чемпионат мира по палеонтологии!"

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