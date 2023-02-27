"Чемпіон світу" з палеонтології. Експерти дослідили скам'янілість, якій близько 12 млн років

Череп належав доісторичному вусатому киту, який жив близько 12 мільйонів років тому, у період міоцену.

Related video

Що ви очікуєте знайти, коли йдете на пляж? Мушлі, звичайно. Водорості. Може, зуб акули, якщо пощастить. Напевно, не скам'янілості, яким кілька десятків мільйонів років. Але це саме те, що Коді Годдард знайшов на пляжі в Меріленді у 2022 році, пише Grunge.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Годдард помітив невелику скам'янілість, що стирчала вздовж пляжу. Зрозумівши, що це незвичайна знахідка, він негайно зв'язався зі Стівеном Годфрі, куратором палеонтології в сусідньому Морському музеї Калверта. Експерт розглянув скам'янілість на відео та ідентифікував її як череп доісторичного кита.

Потім він приїхав особисто і зміг додатково визначити, що черепу близько 12 мільйонів років, тобто він з епохи міоцену, яка тривала приблизно від 23 до 5,3 мільйона років до н.е. Череп належав до виду вусатого кита.

Вони існують і сьогодні, харчуються планктоном і відомі тим, що використовують зуби для фільтрації їжі. Однак сучасні кити набагато більші за доісторичних. За оцінками Годфрі та його команди, кит, якого знайшов Годдард, мав би бути приблизно 1,7 м завдовжки і 0,5 м завширшки. Він, ймовірно, міг швидко плавати — і це було б необхідно, щоб його не вполювали стародавні акули — мегалодони.

[ + – ] Випадкова знахідка, якій близько 12 мільйонів років

Стівен Годфрі хотів забрати череп до музею, але це виявилося не так просто зробити. Осадова порода, що його оточувала, важила 650 кілограмів. Команді професійних палеонтологів і палеонтологів-аматорів знадобилося два місяці, щоб витягти її з оточення (на фото).

Коді Годдард навіть повернувся, щоб допомогти з цим процесом. Потім вони перевезли череп до музею на понтонному човні. Зараз він знаходиться в лабораторії підготовки скам'янілостей музею.

Наступним кроком, який все ще триває станом на січень 2023 року, є вилучення черепа з осаду. Музейні волонтери відколюють його за допомогою інструментів (на кшталт мініатюрних відбійних молотків). Вони очікують, що процес займе кілька місяців.

Попри те, що це виснажлива робота, Годфрі каже, що сама порода є ключем до збереження скам'янілості, діючи як своєрідний саркофаг. Як тільки череп стане видимим, Годфрі сподівається точно визначити, який саме вид кита це був. Відвідувачі музею можуть побачити череп, який отримав ім'я Коді на честь свого відкривача, на синьому гідравлічному візку в лабораторії.

Пляж Матоака, де знайшли череп, є частиною місцевості Калверт Кліффс, яка простягається на 48 км уздовж узбережжя Меріленду, на південний схід від Вашингтона.

Місцевість відома своїми скам'янілостями — тут виявлено понад 600 різних видів рептилій. Серед них зуби доісторичних акул, морських корів, дельфінів і молюсків. Скелі утворилися 10-20 мільйонів років тому, вкриваючи скам'янілості, які вже були там.

За даними The Baltimore Sun, станом на 2010 рік Морський музей Калверта збирав по три-чотири доісторичних китових скелети з цієї місцевості щороку. Здебільшого їх знаходили в "новіших" частинах скель — тих, що утворилися менш як 16 мільйонів років тому.

Відкриття Коді Годдарда все одно було значним, адже що цей череп — найповніший з усіх, коли-небудь знайдених тут. Годфрі розповів Морському музею Калверта, що після знахідки "було таке відчуття, ніби ми виграли чемпіонат світу з палеонтології!".

Раніше Фокус писав про ще одну знахідку древньої тварини. Археологи знайшли рештки гігантської риби, яка полювала на предків людини.