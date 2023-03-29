Цвела у динозавров. Китайские палеонтологи обнаружили цветок возрастом 170 миллионов лет

Недавно команда китайских палеонтологов открыла новый вид древнего растения. Окаменелость, которой примерно 170 миллионов лет, нашли на северо-западе Китая, что делает ее древнейшим известным покрытосеменным в этом регионе.

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Исследователи из Нанкинского института геологии и палеонтологии, Китайской академии наук, Университета Ланьчжоу, Геологического музея Нинся и Северо-Западного университета повторно изучили найденные окаменелости и обнаружили там совершенно новый вид растения, примерно 170 миллионов лет. Об этом рассказывает Arkeonews.

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Покрытосеменные — это цветочные растения, производящие семена, содержащиеся в завязи. Это самая разнообразная и распространенная группа растений на сегодня, которая насчитывает около 300 000 видов, сохранившихся во всем мире. Открытие этой новой окаменелости дает ценную информацию о ранней эволюции этой группы растений.

Одна из ветвей цветковых растений, а именно Частухоцветные, около 100 млн лет назад сумели заново колонизировать морское дно, образуя специфическую экосистему — луга морских трав.

Многие исследователи долго пытались понять, когда и как распространились первые высшие растения. Еще Чарлз Дарвин предполагал, что цветочные растения изначально развивались на ограниченной территории, откуда они благодаря географическим изменениям смогли вырваться и быстро распространиться по миру.

Палеонтологи использовали технологию микро-КТ для сканирования окаменелости и обнаружили, что она содержит перевернутые яйцеклетки. А это определяющий признак покрытосеменных. Каждая плодовая оболочка или плод растения содержит инвертированную яйцеклетку с двумя оболочками. Специалисты назвали находку Qingganninginfructus formosa.

Специалисты назвали находку Qingganninginfructus formosa Фото: Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences

Цветочные почки ископаемого растения овальной формы, размером 17 миллиметров в длину и 9 миллиметров в ширину, со стеблем длиной 15 миллиметров. Основание бутонов имеет лиственничную структуру, которая покрыта цветочными лепестками. Исследователи считают, что растение достигло определенного уровня процветания в среднем Юрском периоде, а это со своей стороны свидетельствует о том, что покрытосеменные появились и широко распространились гораздо раньше, чем считалось ранее.

Открытие этого древнего растения позволяет заглянуть в мир растений Юрского периода и пролить свет на эволюцию покрытосеменных. Результаты этого исследования недавно опубликовали в международном биологическом журнале Life и они могут проложить путь для дальнейших исследований эволюции цветковых растений.

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