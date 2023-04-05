"Ми вже зібрали речі": жителі невеликого містечка в США хочуть втекти через величезну вирву

Протягом 15 років містечко Дейзетта (США) з населенням менш як 1000 осіб, розташоване приблизно за 55 миль на північний схід від Х'юстона, не турбувалося про проблему. Але 2 квітня карстова вирва знову почала розширюватися. Ґрунт почав тріскати, а земля поступово зникала.

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У невеликому містечку Дейзетта, штат Техас (США), збільшується велика карстова вирва, змушуючи мешканців і чиновників хвилюватися. Про це повідомляє Yahoo News.

Вперше вона з'явилася у 2008 році. Невеликий кратер за два дні перетворився на яму шириною 900 футів (майже 275 метрів) та глибиною 260 футів (майже 80 метрів), поглинувши дерева та будови у місті.

Діра, що швидко росла, привернула увагу всієї країни, але так само швидко, як і почалася, карстова вирва зупинилася. Протягом 15 років містечко з населенням менш як 1000 осіб, розташоване приблизно за 55 миль на північний схід від Х'юстона, не турбувалося про проблему. Але в неділю, 2 квітня, карстова вирва знову почала розширюватися. Ґрунт почав тріскатися, а земля поступово зникала.

Місцева влада звертається за допомогою до Геологічної служби США Фото: Yahoo.News

Жителі турбуються, що їхні будинки та життя можуть бути у небезпеці.

"Мій найстрашніший страх — це те, що він наздожене нас уночі. Тому ми не можемо спати. Ми зібрали речі про всяк випадок... щоб у разі потреби швидко виїхати звідси", — сказала Лінда Хувер, мешканка прилеглих будинків.

Видання зазначає, що місцева влада звертається за допомогою до Геологічної служби США. Місто розташоване на вершині соляної бані, і якщо карстова вирва продовжить рости, то невідомо, коли вона зупиниться.

Раніше Фокус писав, що у США блискавка влучила у Світовий торговий центр. Нью-Йорк постраждав від грози в суботу ввечері на тлі руйнівних ураганів, які пронеслися по більшій частині півдня та середнього заходу США.

Також повідомлялося, що в США розпустилася смердюча квітка у світі. Рослина, відома як Amorphophallus titanum, цвіте лише раз на кілька років, а активний період її цвітіння становить від 24 до 36 годин. Саме тому це видовище вважається таким рідкісним.