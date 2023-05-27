Чтобы не покупали оружие: США ввели санкции против командира "вагнеровцев" в Мали, — BBC

Сообщается, что Штаты ввели санкции против Ивана Маслова, который считается ключевой фигурой в ЧВК "Вагнер", работающей с малийскими чиновниками.

США ввели санкции против главы группировки "вагнеровцев" в Мали Ивана Маслова. Об этом пишет издание BBC.

Сообщается, что по мнению США, группа российских наемников могла тайно получить военную технику для войны в Украине посредством своих операций в Мали и других африканских странах. Министерство финансов США заявило, что "вагнеровцы" могли пытаться приобрести мины, беспилотники и радиолокационное оборудование.

Издание пишет, что наемники ЧВК "Вагнер" работает в некоторых африканских странах, в том числе в Мали. Они оказывают правительству Мали помощь в борьбе с исламистскими повстанцами. Маслов считается ключевой фигурой в ЧВК "Вагнер", работающей с малийскими чиновниками.

В США считают, что посредством деятельности Маслова "вагнеровцы" могут воспользоваться большим притоком оружия в Мали, с которым страна столкнулась после смерти ливийского диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году.

"Присутствие группы Вагнера на африканском континенте является дестабилизирующей силой для любой страны, позволяющей разместить ресурсы группы на их суверенной территории", — говорится в заявлении министерства финансов США.

Там также заявили, что "вагнеровцы" были замечены в масштабных нарушениях прав человека и присвоениях природных ресурсов.

19 мая в CNN рассказали, как ЧВК "Вагнер" покупают оружие для войны в Украине. По словам журналистов, пока нет признаков того, что у ЧВК "Вагнер" получилось закупить оружие и технику. Однако наемники продолжаются попытки купить мины, беспилотники, а также контрбатарейные системы через Мали.

Напомним, что Пригожин объявил о выходе наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута. По словам "повара Путина", кадровым военнослужащим РФ передадут позиции, боекомплект и сухие пайки. Выход "вагнеровцев" из Бахмута должен быть осуществлен до 1 июня.

Кроме того, аналитики ISW заявили, что боевики "ДНР" заменяют "вагнеровцев" в Бахмуте, а Авдеевка снова под обстрелом. По информации американских аналитиков, в районе Марьинки противнику удалось продвинуться вперед. В Генштабе эти данные не подтверждают.